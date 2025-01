Alassio. Raffica di eventi in arrivo, si parte con il Footgolf in Spiaggia per arrivare alle attività acquatiche

Ad Alassio, la magia di Alassio Christmas Town continua tra proiezioni luminose, iniziative per grandi e piccini in tutta la città e un nuovo ospite nella casetta di legno di Piazza Matteotti: dopo aver accolto Babbo Natale fino al 31 dicembre, è ora il turno della Befana, pronta a dispensare dolcetti ai più piccoli in vista della giornata che la vedrà protagonista lunedì 6 gennaio, con le numerose simpatiche vecchiette che animeranno la 22esima edizione dell'Epifania del Subacqueo, la Marcia Acquatica e la nona edizione del grande evento benefico “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”, a favore di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

L’appuntamento è a partire dalle ore 10 al Pontile Bestoso, dove istruttori, atleti e appassionati di Marcia Acquatica entreranno in acqua per un’originale dimostrazione di una delle attività CNAM, importata dalla Francia nel 2018 e diventata caratteristica della Città del Muretto.

L'iniziativa, a cura dell’Alassio Wave Walking CNAM, sarà seguita, alle ore 10.30, dall'arrivo sul Molo di simpatiche vecchiette con la scopa, che percorreranno festose il Pontile Bestoso regalando caramelle ai bambini per poi prendere parte alla 22ª edizione dell’Epifania del Subacqueo - organizzata dal CNAM Alassio in collaborazione con il Comune di Alassio,con la Marina di Alassio e con il Sesto Continente Diving - durante la quale sarà deposta una corona votiva al Cristo degli Abissi, situato a 30 metri di profondità dietro all’Isola Gallinara.

Alle ore 11, sulla spiaggia adiacente il Molo, la giornata di festa entrerà ulteriormente nel vivo con la nona e ogni anno sempre più spettacolare edizione del “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”, organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Alassio – Assessorati al Turismo e allo Sport, e Fondazione Airc. Questa grande iniziativa benefica a favore di Fondazione Airc vedrà protagonisti tanti campioni dello sport e dello spettacolo, che si metteranno in gioco nell'originale disciplina che unisce il golf al calcio. Quest'anno saranno protagonisti gli ex calciatoriClaudio Onofri, Maurizio Ganz, Evaristo Beccalossi, Nicola Berti, Marco Nappi, Luigi Gualco, Diego Fuser, Roberto Cravero, Nazzareno Canuti, Giuseppe Pallavicini, Enrico Albrigi, Nello Santin, Massimo Carrera, Alessandro Melli, Marco Osio, Alessandro Scanziani, Ivano Bordon, Paolo Monelli, Stefano Eranio, Beppe Dossena, Luca Pellegrini, Mario Bortolazzi, l’ex arbitro Angelo Bonfrisco, gli ex ciclisti Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, e i personaggi televisiviRoberto “Baffo” Da Crema, Luana Borgia, Marco Carena, Gianpiero Perone, Andrea Bove, Fabrizio Maiello, Gianluigi Sarzano, Stefano Puppo e Luca Galtieri. Inoltre, sarà presente una straordinaria partecipazione della Lega Nazionale Footgolf, dell’Associazione Italiana Footgolf, e di squadre come L.A.UNITED Footgolf con Alessandro Piras e Footgolf Motta con Milko Capraro. Le Nazionali Italiane di Sacerdoti, Curvy e Tatoo saranno rappresentate rispettivamente daDon Gabriele Corini, Barbara Morris, Francesca Angelo, Milena Ratti ed Elena Gagliano, coordinate da Moreno Buccianti e Alexandra Mosthogiu. La conduzione dell'evento sarà affidata a Marco Dottore e Rinaldo Agostini, con special guest Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, mentre la conduzione social sarà a cura di Giacomo Aicardi, conAlessia Nasi, Enzo Antinoro ed Enea D’Angela. La Befana alassina, Nello Simoncini, aggiungerà un tocco di simpatia all'evento, arricchito ulteriormente dall'animazione musicale a cura di Nando Rizzo.

La manifestazione, che unisce il divertimento sportivo alla raccolta fondi per una causa importante, si svolgerà con il prezioso supporto delle Forze dell’Ordine, delle pubbliche assistenze, della Protezione Civile e della Polizia Locale, nonché di numerose associazioni, tra cui l’Associazione Bagni Marini, l’Associazione Albergatori e l’Associazione Nazionale Alpini sezione di Savona Gruppo di Alassio, il Consorzio Alassio un Mare di Shopping, Marina di Alassio, Gesco, laParrocchia di Sant’Ambrogio e numerosi sponsor privati, che anche quest'anno hanno desiderato contribuire a questa iniziativa bellissima e di valore.

Il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri dichiara: “Un grazie veramente sentito agli organizzatori, ai volti noti dello sport e dello spettacolo che hanno aderito alla manifestazione e a tutte le realtà e le persone coinvolte nella realizzazione di questa splendida iniziativa. Ancora una volta, nel corso delle festività natalizie, la nostra città è protagonista con un evento unico e di grande richiamo, reso ancor più significativo per il suo importante scopo benefico”.

“Invitiamo i cittadini e i numerosi ospiti presenti nella nostra città – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio,Roberta Zucchinetti - a lasciarsi coinvolgere da questa straordinaria manifestazione, che celebra sport e solidarietà, confermando ancora una volta Alassio come la città dello sport per tutte le età e in ogni stagione, dove è possibile praticare numerose discipline, tra cui la Marcia Acquatica, il diving e il particolarissimo footgolf, protagonisti del grande evento del 6 gennaio".