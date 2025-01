Pallacanestro Alassio, A Pesaro ottimi piazzamenti al torneo "Ciao Rudy"

Tradizionale appuntamento natalizio per i colori gialloblu, dal 27 al 29 dicembre a Pesaro, che si sono presentati nelle Marche con le squadre UNDER 15 e UNDER 17.

Sono stati tre giorni molto formativi e con alcuni ragazzi che hanno resistito nonostante i malanni di stagione:

Under 15: Esordio con i laziali di Ponte di Nona che superiamo incrementando il punteggio quarto dopo quarto pur con Ema ai box e Vitto influenzato. Il giorno dopo vinciamo con i marchigiani di Loreto e con CAB Ancona. L'ultimo giorno ci vede in semifinale con gli amici del Kolbe Torino che riusciamo a superare pur soffrendo ma in finale non ne abbiamo più e cediamo a Loreto (Eccellenza Marche) che avevamo superato il giorno prima! GRAN SECONDO POSTO in condizioni non facili e con le energie ridotte al lumicino.

PONTE NONA 37 - PONENTE 65

PONENTE 57 - LORETO 42

PONENTE 74 - CAB ANCONA 38

KOLBE 33 - PONENTE 43

LORETO 64 - PONENTE 53



Under 17: Alto livello e tante squadre di Eccellenza tra le dodici partecipanti. Iniziamo vincendo con Civitavecchia e il giorno dopo anche con i toscani di Agliana. L'accesso alla finale lo sfioriamo pur autori di una bella rimonta che vede premiata Polverigi vincitrice poi del torneo. Con le residue energie riusciamo comunque a superare i toscani di Cmb Valdarno trovando un PRESTIGIOSO TERZO POSTO!

PONENTE 62 - IL PICCHIO CIVITANOVA 54

AGLIANA 63 - PONENTE 87

PONENTE 64 - POLVERIGI 67

PONENTE 52 - VALDARNO 51

"Due squadre che si sono dimostrate unite facendosi il tifo a vicenda, genitori sempre disponibili, dirette sui social hanno fatto sì che si cementificasse ancora maggiormente il legame con la famiglia gialloblu. Un bellissimo torneo di livello in una città dove la palla a spicchi la fa da padrone."