Sanremo: rinnovato il direttivo della storica società Asd Foce, presidente sarà Alessandro Castagnino

E’ stato nominato a fine dicembre il nuovo direttivo della ASD Foce Sanremo, storica società di atletica della città dei fiori.

Capitanati dal presidente Alessandro Castagnino, il vice presidente Giuseppe Sini, il tesoriere Enrico De Cristofaro, il segretario Flavio Magurno e i consiglieri Bruno Toblini, Elisa Cavalli e Nadia Trimarchi metteranno tutto il loro impegno e la loro passione e competenza per rilanciare dal nuovo anno la nostra storica Società nata nel 1959.

L’equipe, che vanta competenze tecniche in grado di supportare tutte le discipline della regina degli sport, si propone di guidare gli atleti di tutte le età con serietà e impegno costante come da tradizione ultra decennale.

“Ringraziamo il professor Vittorio Bertellotti – evidenzia il nuovo direttivo - per quanto fatto finora per la Foce ma anche per lo sport nella nostra provincia, nominandolo Presidente Onorario. Un pensiero affettuoso va alla compianta Kelly Ternelli, che ha svolto fino all’ultimo il ruolo di presidente e di infaticabile allenatrice di ragazzi e adulti con risultati di rilievo dal punto di vista sportivo ed umano”.