Nuoto Artistico. Il Ct Patrizia Giallombardo guarda a Los Angeles 2028: "Avanti nel rinnovamento, Savona e Roma base per i collegiali"

E' già iniziato il lungo ma impegnativo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il movimento del nuoto artistico guarda al prossimo impegno a cinque cerchi nel solco della propria lunga tradizione, ma senza rinunciare al rinnovamento.

Tanti aspetti toccati dal C.T. Patrizia Giallombardo, nelle dichiarazioni rilasciate al sito della Federnuoto.

“Ci avviamo ad intraprendere il percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 con la consapevolezza dell’ottimo lavoro svolto finora da tutti, atleti, staff tecnici e società, l’entusiasmo trasmessoci dai risultati fin qui raggiunti, l’immutata professionalità e la sinergia con le nostre società che ci contraddistingue. Ripartiamo nel segno del rinnovamento, com’è giusto che sia e come stanno facendo anche le Nazionali delle altre discipline acquatiche, tracciando un percorso con tappe di passaggio ed impegni progressivi. Nel 2025 ci attendono le decisioni più importanti; getteremo le basi della nuova squadra, dei nuovi doppi femminile e mixed, dei nuovi singoli femminile e maschile. Per fortuna abbiamo tanti atleti giovani che hanno già acquisito una certa esperienza internazionale con cui lavorare. Insieme a loro ci sono altrettanti atleti che hanno già fatto parte della prima squadra, di comprovato affidamento. Segnatamente al prossimo anno, in cui l’appuntamento finale sarà con i Mondiali a Singapore, utilizzeremo le tre tappe di Coppa del mondo come test di valutazione e selezione e i Campionati Europei come prima importante verifica. Tutti e tutte partono alla pari e per ciascuno di loro ci sarà sempre la possibilità di confronto in gara, così come in allenamento. I raduni collegiali, che si divideranno soprattutto tra Savona e Roma, saranno le occasioni principali ed i periodi fondamentali per la preparazione e l’apprendimento degli esercizi. Le scelte passeranno necessariamente anche dagli allenamenti. Abbiamo già cominciato a pensarci all’indomani di Parigi; ci siamo confrontati e abbiamo stilato un programma di lavoro che parte dal presupposto delle pari opportunità. Fare delle scelte non sarà facile ma sono certa che gli atleti saranno i primi ad aiutarci con il loro impegno e la loro disponibilità. Buon lavoro a tutti”.



LA ROSA DEI CONVOCATI PER SQUADRE, DOPPI E SINGOLI – Da inizio stagione hanno preso parte ai collegiali Beatrice Andina, Greta Gitto, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani, Ginevra Marchetti e Gabriele Minak (RN Savona), Chiara Benesso e Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Valentina Bisi (Sport Village), Caterina Cucco e Lara Pollini (Sincro Seregno), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto/Marina Militare), Alessia Macchi (Busto Nuoto), Sofia Mastroianni (RN Savona/Marina Militare), Ginevra Marchetti (Futura Prato), Alessia Neroni (G. Sport Village), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto/Fiamme Oro), Susanna Pedotti (Busto Nuoto/Fiamme Oro), Filippo Pelati (CN Nuoto Uisp/Fiamme Oro), Giulia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro), Alessia Negroni (G Sport Village), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (RN Savona).



IL PROSSIMO COLLEGIALE – L’inizio d'anno per l'Italia di nuoto artistico è programmato al Centro Federale di Pietralata dal 5 al 25 gennaio. Le convocate sono Beatrice Andina, Sophie Tabbiani e Giorgia Lucia Macino (RN Savona), Valentina Bisi (Sport Village), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto/Martina Militare), Alessia Macchi (Busto Nuoto), Sofia Mastroianni (RN Savona/Marina Militare), Giulia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro), Susanna Pedotti (Busto Nuoto/Fiamme Oro). Nello staff, con il direttore tecnico delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, i tecnici Roberta Farinelli, Anna Voloshyna, Costanza Ferro, Simona Chiari, il medico Gianfranco Colombo, la dietista Stefania Aquaro, lo psicologo Paolo Benini, la fisioterapista Simona Tozzetti, i preparatori atletici Massimo Di Napoli, Valentina Rovetta e Silvia Scatola.



L’AGENDA INTERNAZIONALE DEL NUOTO ARTISTICO – Gli appuntamenti principali per il team azzurri del nuoto artistico nel 2025 sono la Coppa del mondo con le tappe di Parigi (28 febbraio-2 marzo), Hurgada in Egitto (11-13 aprile), Markham in Canada (1-3 marzo) e la super final a Xian in Cina (13-15 giugno), gli Europei assoluti dal 20 al 25 maggio e gli Europei juniores dal 25 al 29 giugno (entrambi in sede da definire), i Mondiali a Singapore dal 18 al 25 luglio e i Mondiali ragazzi ad Atene dal 26 al 30 agosto.