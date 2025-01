Il pathos non è stato certo uno degli ingredienti preponderanti di Albenga - Varese, ma Pietro Marangon ricorderà comunque l'Annibale Riva per il primo gol realizzato in Prima Squadra con la maglia biancorossa.

Un'emozione unica per chi, da varesino, ha indossato i colori della propria città fin da piccolo.

Anche i compagni di squadra hanno avuto modo di festeggiare Pietro, ora però sono attesi nello spogliatoio i canonici vassoi di paste per celebrare l'occasione.