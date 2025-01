Tennistavolo: Toirano fa tris di vittorie, è capolista in Serie D2

Prima giornata del girone di ritorno dei campionati a squadre nel complesso positiva per le formazioni della ASD Toirano, che hanno ottenuto tre vittorie ed una sconfitta.

In SERIE C1 il Toirano ha ripetuto il successo dell'andata con identico risultato e si è imposto per 5 a 3 nella palestra della Gasp Moncalieri "B". Tre su tre per Massimiliano Genta, che col 67% di positività ha fino ad ora il migliore rendimento della squadra; a completare l'opera ci ha pensato Walter Lepra, autore di due punti. La squadra toiranese ha schierato come terzo Stefano Rebecchi, salito di categoria per completare la formazione. La classifica vede ora il Toirano solitario in quarta posizione con 8 punti, a +6 sulla zona retrocessione, un margine che adesso appare rassicurante.

La formazione di SERIE C2 ha ben figurato sui tavoli della capolista imbattuta Tennistavolo Genova "Young". Il risultato finale, 6-1, non rende merito al Toirano "Sensei Ottica Ottobelli", considerato che tre delle sei partite perse sono arrivate al quinto set. Un punto di Roberto Pesce ha reso meno pesante il passivo finale per la squadra che ha potuto contare anche su Andrea Marino e Andrea Abete. Il nono posto in classifica appare difficilmente migliorabile, ma ora c'è più di un mese di tempo per preparare il prossimo incontro.

Turno di riposo per il team di SERIE D1, secondo in classifica.

In SERIE D2 doppia vittoria casalinga per il Toirano. La squadra "B", prima in classifica, si è aggiudicata lo scontro al vertice col temuto Bordighera, battuto 5 a 2, mantenendosi a punteggio pieno ed allungando così a +4 sui rivali. Protagonista dell'incontro Federico Occelli, vincitore di due singoli e del doppio con Edoardo Fiorillo, quest'ultimo a sua volta vincente in un singolo. A completare il successo, il punto di Christian Galfrè a risultato acquisito.

Terza vittoria consecutiva per il Toirano "A", trascinato da Riccardo Besaggio, vittorioso nei due incontri individuali e nel doppio in coppia con Nello Pruiti; sul 3 pari lo stesso Pruiti ha realizzato il punto della vittoria. Il team toiranese, completato da Vincenzo Amodeo, ha così regolato il Vallecrosia per 4-3, consolidando la terza posizione in classifica.

Nella foto copertina Toirano A e Vallecrosia di Serie D2; nella gallery Toirano B e Bordighera di Serie D2 e la formazione del Toirano di Serie C1.