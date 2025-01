Calcio: Serie D, l'Imperia espugna il 'Comunale' e si aggiudica il derby (3-1) sulla Sanremese (Foto Video)

SANREMESE-IMPERIA 1-3 (11' T. Graziani, 20' Costantini, 56' Gagliardi, 77' G.Graziani)

SANREMESE: Maffi, Cesari, Bregliano, Larotonda, Toma, Gagliardi, Monticone, Di Fino, Raggio, Gulli, Manno. A disp. Terrazzino, Nervino, Bertoli, Ferrante, Burlandi, Jebbar, Pinotti, Rimondo. All. Scalise.

IMPERIA: Ragone, L. De Simone, V.De Simone, G. Graziani, Scarrone, Gandolfo, Scalzi, Giglio, Szerdi, Costantini, T.Graziani. A disp. Santarelli, Comiotto, Santanocito, Pompilio, Fatnassi, Brancato, Petti, Totaro, Castagna. All. Buttu.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo

L'Imperia espugna il 'Comunale' e si aggiudica un derby particolarmente sentito, disputato di fronte ad una buona cornice di pubblico, tenuto conto del giorno infrasettimanale. Lacapitalizza al massimo i due gol nel primo tempo e, nonostante i matuziani riescano ad accorciare le distanze all'inizio della ripresa, mettono il risultato in cassaforte a 15 minuti dal termine. Sotto la cronaca del match.

Primo tempo di marca matuziana sul gioco: il pallino è spesso in mano ai padroni di casa che creano tanto ma non riescono a trafiggere Ragone, talvolta per timidezza, altre volte per imprecisione. L’Imperia capitalizza al meglio due delle tre palle gol nitide create, prima con Thomas Graziani ben servito da Scalzi in corsa, e poi con un destro velenosissimo di Costantini che di prima intenzione batte a rete e infila all’angolino un pallone che capita dalle sue parti un po’ per caso durante un’azione offensiva nerazzurra. Nella ripresa il tema della partita non cambia molto: i biancazzurri sono costretti a fare la partita e dopo la rete di Gagliardi danno l'impressione di poter acciuffare un pari che però non arriverà mai. E' Gabriel Graziani lasciato libero al tiro a un quarto d'ora dalla fine, complice un Maffi non impeccabile, a chiudere i conti. A fine partita scene di festa sotto il settore ospiti tinto di nerazzurro, cori di contestazione al presidente Masu da parte del tifo sanremese.

Tra striscioni e cori le due tifoserie hanno regalato uno spettacolo degno della sfida. Dalla sciarpata degli ultras neroazzurri passando per il continuo incitamento da parte degli irriducibili sanremesi, la partita "giocata" dai tifosi sugli spalti, che mancava dal Comunale da oltre tre anni, è stata da subito un ottimo spot per l'intero campionato. Le due tifoserie sono arrivare alle 14 e, corso Mazzini è stato animato da cori, bandiere e sfottò, facendo diventare l'esterno dello stadio una vera e propria bolgia. Proprio per questo motivo l’organizzazione dei flussi di tifosi è stata studiata nei minimi dettagli: i sostenitori della Sanremese sono stati indirizzati all’ingresso centrale, mentre quelli dell’Imperia hanno avuto accesso dall’ingresso est, con un cordone di agenti a separare le due tifoserie.

PRIMO TEMPO

2' ottima iniziativa di Manno, il suo cross diventa un assist per Di Fino che manca per poco la porta ma l'arbitro su segnalazione del guardalinee ha fischiato fuorigioco

10' ancora fase di studio in campo, sugli spalti è un bello spettacolo con i classici cori di sfottò da entrambe le parti

11' la sblocca l'Imperia: ottima azione di Scalzi che difende palla e serve l'accorrrente T.Graziani che trafigge Maffi sul suo palo

15' cross a uscire di Bregliano, Larotonda era ben piazzato ma non ci crede abbastanza, la palla si perde sul fondo

18' corner di Gagliardi, incornata di Manno fuori misura

20' raddoppio Imperia: una palla vagante al limite dell'area finisce sui piedi di Costantini che di destro trafigge sul secondo palo un Maffi che non poteva proprio arrivarci

25' punizione di Gagliardi dal lato corto dell'area di rigore respinta dalla barriera

30' fallo da frustrazione pura di Monticone che trattiene per la maglia Giglio che lo aveva in qualche modo saltato, giallo e punizione su cui Szerdi dopo la battuta di Scalzi e una deviazione, impegna Maffi

32' giallo a G. Graziani per fallo su Larotonda

33' Manno, il piu pericoloso dei matuziani fin qui, al tiro in area con l'uomo addosso, palla debole e lontana dallo specchio

41' azione insistita dei matuziani che vanno vicinissimi al gol con Gulli, palla di poco sopra la traversa

FInisce senza recupero il primo tempo

SECONDO TEMPO

49' l'asse matuziano: Gagliardi batte la punizione, Bregliano di testa sfiora il gol

52' Burlandi e Pinotti per Di Fino e Gulli: primi cambi per Scalise

56' assist del neo entrato Burlandi per Gagliardi che tutto solo davanti alla porta trafigge Ragone: La Sanremese riapre il derby col suo numero 10

60' Santanocito per Cosantini, primo cambio per Buttu

62' giallo a Burlandi che frena Scalzi che era scappato via

66' cross basso di Pinotti, Gagliardi si incespica su sè stesso prima di battere a rete e perde il tempo

68' ottimo impatto di Burlandi che va via a De Simone e crossa basso per Gagliardi che non trova spazio per andare al tiro

69' Scalzi e L. De Simone lasciano il posto a Totaro e Comiotto

71' Jebbar per Manno

73' Giglio ruba palla a Burlandi e serve Totaro che però spreca malamente

76' Giglio fa tutto da solo, Maffi chiude bene sul suo palo

77' tris dell'Imperia: superato il momento delicato, è Gabriel Graziani, lasciato libero di tirare, a trafiggere un Maffi non proprio impeccabile

82' Cesari si trova con un uomo davanti nell'area piccola ma il pallone in arrivo, è troppo timido e non prova la battuta a rete

83' Rimondo per Cesari

84' azione un po' confusa dei matuziani con il tiro di Larotonda deviato in corner

90' cinque minuti di recupero, Si rivede in campo Castagna, al posto di Szerdi

Finisce qui. Il derby è nerazzurro, una buona Sanremese si arrende al cinismo dell'Imperia

(Sotto le foto del match e delle tifoserie di Cristian Flammia e Andrea Musacchio)