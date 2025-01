Artesina "montagna amica" delle scuole. Giornate di sci e relax in attesa di nuovi eventi

Artesina si prepara ad accogliere famiglie e turisti da ogni parte d'Europa. Al centro dell'attenzione, l'amore per la neve e, a tal proposito, ferve l'attività di produzione attraverso l'innevamento programmato grazie all'incessante lavoro degli addetti della stazione in attesa delle possibili precipitazioni nevose che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Si andrebbe così verso l’apertura dell’intero comprensorio, con le piste di collegamento e le sciate in quota sull’impagabile Pian della Turra, luogo paradisiaco per le sue particolari caratteristiche ambientali, una delle perle esclusive dell’intero arco alpino.

Intanto nel week end sono a disposizione i seguenti impianti: Colletto, Costabella, Mirafiori e Castellino. Queste le piste aperte: Colletto, Gaviot, Mirafiori, Quarti alta, Quarti bassa e, naturalmente, La Selletta. Baita Colletto e Baita Turra consentono anche un un pit stop gustoso durante la giornata sugli sci! Sul sito www.artesina.it , sulla pagina FB e il profilo IG, sono reperibili tutti gli aggiornamenti. Ski pass convenienti per li acquista online. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it .

L'apprezzata stazione delle Alpi Occidentali gode, sempre più, dell'apprezzamento delle istituzioni scolastiche. Si moltiplicano, sin dal 7 gennaio, le settimane bianche con l'arrivo di studenti da tutta Italia e dall'estero, in particolare dall'Inghilterra. Da segnalare, in campo nazionale, le nutrite presenze dal centro Italia e dalla Toscana. Proseguono inoltre le attività giornaliere del progetto "La montagna amica", con i suoi contenuti educativi. Artesina è, infatti, la località a metri zero dove partenza impianti, scuola sci, noleggio, biglietteria, punto ristoro ed hotel si trovano, vicini l'uno all'altro, in prossimità della piazza pedonale. Qualità apprezzatissime dagli insegnanti.

Durante la prossima settimana nella giornata di martedì e mercoledì sono in programma sui tracciati di Artesina le gare di sci FIS per la categoria Giovani. Sono in via di definizione l’attesissimo raduno delle mascotte d’Italia previsto per il periodo di Carnevale e l’ormai tradizionale Giganturra, lo slalom gigante sul Pian della Turra, che porta goliardia e divertimento in stile vintage nell’intera stazione.