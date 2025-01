Sci. Lo Sporting Savona battezza la stagione con il quinti posto di Lurisia

Dopo la preparazione estiva che si è svolta sulle nevi di Cervinia, Le Deux Alps e Val Senales è iniziata a fine novembre 2024 la stagione sciistica dello Sporting Savona, storico sci club savonese nato nel 1973 (tra i fondatori Tullio Mazzotti, il famoso ceramista albissolese figura di spicco del panorama culturale, non solo savonese mentre tra gli allenatori ha annoverato Daniele Brignone, papà dell’attuale leader della coppa del mondo femminile Federica Brignone,).

Per preparare la meglio la nuova stagione I nostri atleti si sono allenati a Potenchianale (in compagnia degli sci club provenienti da tutta Italia), Prato Nevoso e Lurisia.

Proprio a Lurisia domenica 19 gennaio si sono svolte le prime gara della stagione, due giganti dove i portacolori dello Sporting Savona hanno ottenuto ottimi risultati che hanno portato lo sci club al quinto posto della classifica a squadre. Questo nonostante i soli 4 ateli schierati.

Nella categoria Baby maschile ha brillato Leonardo Lenzi che ottenuto due primi posti, con il best time assoluto.

Nella categoria Cuccioli Femminile Irene Lenzi ha ottenuto un quarto posto ed un brillante secondo posto.

Nella categoria Cuccioli Maschili Ettore Peirano ed Andrea Lenzi hanno si sono classificati rispettivamente in ottava e sesta posizione Ettore e in nona e dodicesima posizione Andrea.

Soddisfatti dei risultati ottenuti Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico) ed Alfio Giaccone (allenatore): “Era importante rompere il ghiaccio con la prima gara della stagione ed i risultati sono estremamente confortanti e, nel caso di Leonardo, assolutamente di rilievo. Considerando che i nostri ragazzini si sono sempre allenati in condizioni di neve dura, mentre domenica la gara si è svolta con la neve fresca caduta nella nottata e quindi non in condizioni ideali per loro, possiamo affermare che nelle prossime gare arriveranno tante altre soddisfazioni. Approfittiamo anche per ricordare, a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club può contattarci allo 338 995 7231”.