Borghetto Santo Spirito protagonista nelle finali regionali Open Dart di Soft Dart

Dal 17 al 19 gennaio scorso si sono svolte a San Lorenzo al Mare le finali regionali Open Dart.

Alla manifestazione, molto partecipata, hanno preso parte molti giocatori provenienti da diverse località. L'organizzazione è stata curata dai responsabili Open Dart Silvia Sciorella e Roberto Pego.

Borghetto è stato protagonista ed è riuscito a portare a casa:

1° Posto cat. B a squadre vinto dai “Devils of Paradise” nel quale militano i borghettini Fabio Giretto e Cinzia Vacca oltre a Giuseppe Zazzu, Andrea Boccone, Jacopo Arrobbio, Massimo De Micheli, Francesco Antonucci e Vincenzo Di Cianni.

1° Posto cat. C a squadre vinto dai “Bersagli Mobili”, squadra di Borghetto capitanata da Paolo Giretto con Alessio Tricarico, Marco Pasquino, Francesco Mottola, Andrea Di Bella, Nicolò Spitale e Marco Raibaldi.

2° Posto cat. D a squadre, squadra in cui milita la borghettina Manuela Bonfante.

2° Posto cat. C singoli in cui milita il borghettino Alessio Tricarico.

“Spero – dichiara Vacca Cinzia, una delle protagoniste – che questa disciplina possa prendere piede sempre di più nella nostra zona per portare il nome di Borghetto, della provincia di Savona e della Liguria a livello nazionale ed europeo. Fra poco inizierà il campionato che porterà alle finali nazionali a Jesolo e noi siamo pronti. Ringrazio Alessio Mercandante e Gianni Bellanca per i bellissimi scatti che hanno immortalato momenti unici e irripetibili.”

“Siamo molto orgogliosi – dichiarano il sindaco Canepa Giancarlo e l'assessore allo Sport Lo Presti Celeste – degli ottimi risultati sportivi ottenuti in una disciplina molto particolare come il Soft Dart dai nostri atleti che si sono distinti anche per il comportamento ineccepibile e per il fair play.”