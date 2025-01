Albenga. Primi sopralluoghi per il "Riva" che verrà

La stagione sta entrando nel momento clou per tutte le squadre calcistiche ingaune: un bilancio che non può non essere condizionato dalle difficoltà societarie che sta affrontando l'Albenga.

Il tema stadio si è spesso intrecciato negli ultimi giorni con i bianconeri, ricordando la disputa della gara contro il Borgaro a porte chiuse e il mancato rispetto del piano sicurezza nel match contro il Varese.

C'è però un Pontelungo in lotta per l'Eccellenza, senza ovviamente dimenticare la presenza di altri due club cittadini come il Vadino e la San Filippo Neri Yepp sul terreno dell'impianto di Viale Olimpia.

Ecco perchè nel corso della settimana che si sta per concludere erano attesi i primi sopralluoghi per valutare quali interventi (dopo il completamento delle opere strutturali annunciato dal Comune) dovranno trovare applicazione, anche in ottica della futura concessione che riguarderà l'Annibale Riva.

Un tema che in concreto guarda più alle prossime stagioni, ma per le cui basi si sono resi necessari gli attuali e preparatori "check".