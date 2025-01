Volley femminile. Carcare in scioltezza sul Taggia, il fotoservizio del 3-0 biancorosso

Le biancorosse alla seconda gara interna consecutiva, non hanno grossi problemi ad imporsi sulla formazione ponentina. Ancora assente per infortunio la Felisatti, il coach Fazio schiera le giovani che lo ripagano con una ottima prestazione, ad onor del vero tutte le ragazze scese in campo si sono ben comportate. Il compito delle ragazze di casa nel primo set è stato anche facilitato da troppe battute sbagliate dalle tabiesi, che hanno fatto arrabbiare non poco il loro allenatore, 25 a 18 il parziale. Nel secondo c'è molto più equilibrio in campo e si assiste anche a buoni scambi, per certi tratti sono proprio le biancorosse che devono inseguire per poi superare le taggiasche sul filo di lana, con l'ultimo punto che dopo un muro delle ospiti ha visto la palla percorrere il nastro della rete per alcuni metri prima di cadere beffarda qualche centimetro dopo la linea che delimita il rettangolo di gioco, 25 a 23. Nel terzo le ragazze della Corradini non entrano nel set con la dovuta concentrazione e le carcaresi si impongono 25 a 15. Con questa vittoria le biancorosse si portano al terzo posto della classifica. Il campionato è ancora lungo, ma giocando con la giusta determinazione e continuità ogni traguardo è possibile.