Calcio, Prima Categoria A. Andora corsara a Mallare, mister Ghigliazza: "Bravi a non concedere niente, partita non facile"

Continua il buon momento dell'Andora che esce dal campo di Mallare con il quinto risultato utile consecutivo grazie alla rimonta concretizzata nel secondo tempo di una sfida dove non sono mancate le emozioni.

De Boni, Gimenez e Perrier hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Panaro nel primo tempo e, nonostante la rete dal dischetto quasi allo scadere di Kadrija, regalano tre punti ai rivieraschi ormai sempre più vicini alla zona playoff.

"Sapevamo sarebbe stata una battaglia con un campo pesante. Siamo andati sotto non meritandolo, sul primo tiro in porta che hanno fatto loro. Poi ci siamo riversati in avanti e siamo stati bravi a rimettere la partita in carreggiata" ha commentato il tecnico Ghigliazza sui canali del sodalizio andorese, rammaricandosi per il rigore finale concesso "con troppa leggerezza".

Resta comunque un plauso ai suoi: "I ragazzi hanno saputo soffrire e ribaltare un risultato, cosa che non era facile perché il Mallare era in ripresa, ci credevano e si è visto. Loro hanno lottato, noi stavolta siamo stati bravi a non concedere niente stando belli alti e aggressivi".

MALLARE 2 - ANDORA 3

Reti: 18' Panaro (M), 57' De Boni (A), 68' Gimenez (A), 85' Perrier (A), 89' H. Kadrija (M)

Mallare: A. Kadrija, Mat. Fiori, Croce, M. Briano (85' Oliveri), Grosso, Brovida (80' Marenco), Bastoni (85' Esposito), Panaro (70' Haxhialari), H. Kadrija, Siri, Branchetti (70' Leotta).

Allenatore: Mar. Fiori.

Andora: Rossi, Osinaga Quispe, Cavassa (58' Gimenez), Costamagna, Modesti, Delfino, Perrier, De Boni (78' Moro), Carballo (73' Pollio), Guardone, Franco.

Allenatore: Ghigliazza.

Note: espulso Siri al 70'.