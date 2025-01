Aikido. A Finale uno stage per festeggiare i 40 anni di pratica dell Maestro Giampaolo Cenisio

Sabato 25 e domenica 26 gennaio il Maestro Giampaolo Cenisio, 6° Dan di Aikido della Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda, Sezione della Polisportiva del Finale, ha tenuto uno Stage per festeggiare il traguardo dei suoi 40 anni di pratica di questa arte marziale.

Lo Stage si è svolto nel pomeriggio di sabato e nella mattina di domenica, presso la Palestra Pietro Fiaschi dell’Istituto Alberghiero, sede da anni dell’Aiki Dojo, uno dei due dojo ufficiali Aikikai d’Italia di cui il Maestro Cenisio è Responsabile.

Il Maestro Giampaolo Cenisio decide di iniziare a praticare Aikido 40 anni fa, il 6 dicembre, nel giorno del suo compleanno, e inizia la sua formazione ad Albenga con il Maestro Francesco Benso. Negli anni incontra poi altri Maestri e persone speciali che influenzano il suo cammino in quest’arte, tra cui la Maestra Mimma Turco, purtroppo scomparsa.

Inizia poi a seguire i grandi Maestri giapponesi che insegnano in Italia e sostiene esami con i Maestri, Hideki Hosokawa (1942-2022) e Yoji Fujimoto (1948-2012), 8° Dan e Vice Direttori Didattici dell’Aikikai d’Italia, e con il Maestro Hiroshi Tada, 9° Dan, nato a Tokyo il 14 dicembre 1929, proveniente da una famiglia della classe samurai. Discepolo di O’ Sensei Ueshiba Morihei, Tada Sensei fu inviato in Italia, nel 1964, per diffondervi la pratica. Direttore Didattico dell’Aikikai d’Italia, ora Emerito, ha tenuto a novembre uno Stage Internazionale a Bologna in occasione dei 60 anni di Aikido in Italia, e tornerà a luglio per proporre un raduno internazionale di 7 giorni a La Spezia.

Il Maestro Cenisio, diventa quindi Responsabile fondando l’Aiki Dojo a Finale Ligure, Dojo capostipite della Sezione Aikido. Successivamente la Scuola si amplia e sul territorio vengono fondati due nuovi dojo, lo Shin Ken a Tovo San Giacomo di cui è Responsabile per l’Aikikai il Maestro Roberto Vidimari 4° Dan e lo Shin Gi Tai Dojo di Garlenda sempre sotto la guida del Maestro Cenisio.

Tornando allo Stage di questo weekend, dedicato agli adulti, nel tardo pomeriggio di sabato, al termine della prima giornata, il Maestro Cenisio ha organizzato una Embukai, cioè una dimostrazione aperta al pubblico alla quale hanno partecipato diversi bambini e ragazzi e numerose cinture nere, dei Dojo della Scuola e provenienti da altri Dojo Liguri, (Savona, Albenga, Ventimiglia). Dopo le cinture nere è stata la volta di De Grandis Lelio, 4° dan proveniente dal Dojo di Ventimiglia.

Infine, si sono esibiti i due Maestri della Sezione Aikido della Polisportiva del Finale, ciascuno con i propri Uké: sono state tre le persone scelte dal Maestro Vidimari e quattro quelle scelte dal Maestro Cenisio.

La domenica, invece, dopo la lezione di Kinorenma (meditazione), e Aikido durante la quale il Maestro Cenisio ha lavorato molto sui movimenti di spada (Bokken in giapponese), lo Stage si è concluso con gli esami Kyu per ragazzi e adulti.

Ci dicono i Maestri della scuola: “Siamo soddisfatti della partecipazione a questo stage e i ragazzi si sono impegnati molto durante l’esame. Non importa l’esito, ma conta il percorso di miglioramento personale che hanno affrontato negli ultimi mesi. Molti di loro sono giovani e si stanno confrontando con esami già piuttosto impegnativi. Adesso guardiamo avanti sperando di vederli raggiungere presto nuovi obiettivi”.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti ricordiamo: lo Stage a Ventimiglia organizzato dal Maestro Simone Braini questo weekend, sabato 1 e domenica 2 febbraio, che sarà tenuto dal Presidente dell’Aikikai d’Italia, Maestro Alberto Conventi e poi a seguire la domenica 23 febbraio lo Stage dei Bambini tenuto dai Maestri Vidimari e Cenisio a Garlenda, durante il quale saranno i più piccoli tra gli Aikidoka della Polisportiva del Finale a sostenere gli esami.