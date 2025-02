Volteggio. A Finale il primo stage stagionale, tutti in sella con le Perle Nere di Giuele

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, a Finale Ligure – Calvisio, presso l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, Settore della Polisportiva del Finale, si è svolto il primo Stage di Volteggio Equestre della stagione 2025.

Ottima la riuscita di questo primo incontro tenuto dai tecnici federali Davide Zanella e Rebecca Greggio, Campioni del Mondo di Pas de Deux 2023.

Grande è stata la partecipazione a livello regionale, oltre ai ragazzi finalesi, guidati dall’Istruttrice Giulia Granaiola, hanno partecipato anche molti atleti genovesi.

La giornata di sabato è stata dedicata agli atleti agonisti portando l’attenzione sugli esercizi degli obbligatori mentre, sempre gli agonisti, la domenica si sono dedicati alla performance dei liberi.

La domenica inoltre è stata arricchita anche dalla presenza dei ragazzi del ludico (i non agonisti)! che nonostante il tempo non proprio bellissimo, hanno dimostrato comunque grande interesse e voglia di applicarsi per crescere.