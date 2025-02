Scuola Aikido Finale. Rotta verso Ventimiglia per uno stage con il Presidente Aikikai Italia

La nota del club finalese:

Proseguono gli appuntamenti importanti per la Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda, Sezione della Polisportiva del Finale. Dopo i festeggiamenti per i 40 anni di pratica del M° Cenisio dello scorso weekend, sabato 1 e domenica 2 febbraio è stata la volta di festeggiare quelli del Maestro Simone Braini, 6° Dan, ex Consigliere dell’Aikikai d’Italia e Responsabile del Dojo Aikikai Ventimiglia.

E non lo ha fatto in toni sommessi il Maestro Braini, che per l’occasione ha invitato a tenere un raduno nel suo Dojo, il Maestro Alberto Conventi 6° Dan Responsabile del dojo veneziano Aikikai Mestre e da alcuni anni Presidente dell’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’Italia.

Ospite speciale anche la Maestra Milena Wayllany 5° Dan, insegnante dell’Aikido Ikeda Dojo Zurich, di Zurigo (Svizzera).

La giornata di sabato è cominciata presto per la delegazione di Maestri e giovani praticanti della Polisportiva del Finale: il raduno per il 40° anniversario del Maestro Simone Braini, infatti è cominciato con due lezioni dedicate ai bambini:

dalle 10.00 alle 11.30 è stato il Maestro Roberto Vidimari 4° Dan , Responsabile del dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo a tenere una lezione per i numerosi bambini del Dojo di Ventimiglia, cui si sono uniti anche dei bambini di Tovo San Giacomo. E’ stata una lezione gioiosa e giocosa per coinvolgere i più giovani in questa ricca due giorni di festeggiamenti per il loro Maestro.

è stato il , del di a tenere una lezione per i numerosi bambini del Dojo di Ventimiglia, cui si sono uniti anche dei E’ stata per coinvolgere i più giovani in questa ricca due giorni di Dopo una breve, ma ben organizzata pausa pranzo, sempre i bambini, hanno preso parte dalle 14.00 alle 15.30 ad una seconda lezione a loro dedicata, tenuta questa volta dal Maestro Braini, che ha poi coinvolto, oltre al Maestro Vidimari anche gli insegnanti che si dedicano alla formazione dei più piccoli: Krystina Milanowska e Biagio Felabella del dojo di Ventimiglia e Silvia Puppo della Sezione Aikido. Il Maestro Braini ha proseguito sulla linea giocosa: “Oggi vogliamo farvi divertire”, ha dichiarato ai bambini all’inizio della sua lezione “voglio che queste, in occasione del mio 40° anniversario di pratica, siano due giornate di festa per tutti!”.

Sempre nella giornata di sabato, dopo una breve pausa è stata la volta degli adulti. Per la Polisportiva del Finale oltre a chi era lì già dal mattino ha partecipato alla lezione il Maestro Cenisio insieme ad alcuni ragazzi dei suo dojo di Finale e Garlenda.

A tenere la lezione è stato il Presidente Aikikai, Maestro Alberto Conventi che ha aperto la lezione ringraziando Braini per il gradito invito. Il Maestro Conventi ha seguito per molti anni ed è stato un assiduo frequentatore di tutti i raduni del Maestro Hiroshi Tada, 9° Dan e, come hanno potuto riscontrare gli Aikidoka più esperti presenti allo Stage, “il suo stile è lo stile del Maestro Tada”. E nonostante il livello molto molto alto delle tecniche presentate, (al raduno erano presenti numerosissime cinture nere), chi di noi ha conosciuto il Maestro Tada, osservando le movenze del Maestro Conventi sul tatami, ha colto ed apprezzato nel suo stile l’impronta del leggendario Sensei giapponese. Ci siamo quindi sentiti “a casa”, o meglio “come fossimo stati nel nostro dojo”, pur essendo in un dojo diverso e con un Maestro diverso. Una bella sensazione che ti permette di confrontarti e notare quello che hai imparato negli anni.

Nell’Aikido, infatti, ogni Maestro fa suo uno stile, e su di esso crea le sue tecniche. I raduni sono quindi un’occasione di miglioramento e perfezionamento delle linee di movimento e delle tecniche che abbiamo imparato e conosciuto nel nostro dojo, oltre che un’occasione di confronto e incontro con nuovi praticanti e vecchi amici.

Ma talvolta succede anche l’opposto: capita che in un raduno sia presentato uno stile di partica diverso e allora, “anche gli Aikidoka più esperti tornano ad essere principianti per imparare qualcosa di nuovo”. Questo è quello che ci ha detto la Maestra Milena Wayllany 5° Dan, di Zurigo, quando, verso la fine del pomeriggio, il Maestro Conventi l’ha invitata a prendere il suo posto per guidare una parte della lezione. “Anche partecipare a raduni con Maestri che provengono da uno stile differente può essere altrettanto importante nella pratica dell’Aikido” ci dicono dal dojo di Ventimiglia “perché in questo modo si ha la possibilità di ampliare le proprie vedute e aggiungere qualcosa alla propria pratica“. Ed è stato così che in un solo raduno abbiamo avuto l’occasione di provare anche alcune tecniche provenienti dallo stile del grande Maestro Masatomi Ikeda che invitato in Italia dal Maestro Tada, fu poi per anni il Direttore Didattico della Svizzera.

Dopo la chiusura della lezione del Maestro Conventi, secondo quanto previsto dall’impeccabile organizzazione del Maestro Braini, è arrivato il momento della festa e cena sul tatami. Sono allora tornati in dojo tutti i bambini, mentre i praticanti di Ventimiglia organizzavano velocemente la copertura del tatami e l’allestimento della cena.

Sì, perché quello di Braini è un dojo vero e proprio, col tatami fisso incastonato in una pedana di legno e coperto dal telo bianco, gli espositori per spade e bastoni, il perlinato in legno sulle pareti, la foto di O’ Sensei sulla Kamiza, oltre a quelle dei grandi Maestri. Vi sono poi tutta una serie di altri particolari che lo rendono simile a un vero dojo giapponese, col mobiletto per le zori (ciabatte) all’ingresso del tatami e la bacheca con i nomi di tutti i praticanti del dojo, dal Responsabile e i gradi più alti, fino al più giovane dei bambini iscritti. “Questo è forse uno dei più antichi dojo della Liguria che ha mantenuto sempre la stessa sede” dice Cenisio che prosegue: “rappresenta quindi un importante punto di riferimento per la pratica dell’Aikido in Liguria”.

“Questo dojo è nostro ed è sempre aperto, possiamo incontrarci in qualsiasi weekend per organizzare qualcosa o potete passare anche solo per una lezione in settimana” è l’invito che rivolge Braini ai Maestri e agli allievi presenti.

Domenica 2 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 si è tenuta la seconda lezione per gli adulti, guidata sempre dal Maestro Conventi e con il piacevole intervento della Maestra Wayllany. Dopo la foto di gruppo e i saluti, tutti i praticanti hanno lasciato il dojo con l’obiettivo di incontrarsi durante i numerosi prossimi eventi previsti, organizzati con la bella sinergia che c’è tra la Scuola Aikido della Polisportiva del Finale e Ventimiglia. Entrambe le Scuole pongono infatti grande attenzione alla formazione dei bambini e dei ragazzi e sono in Italia tra i dojo più attivi in questo campo. “Conosciamo il Maestro Braini da moltissimi anni” dice Silvia Puppo, “praticando Aikido talvolta nascono profonde amicizie. E’ bello vedere che alcuni bambini e ragazzi della nostra Scuola hanno legato con quelli di Ventimiglia: i ragazzi più grandi si scambiano i contatti e si danno appuntamento al prossimo raduno e i più piccoli legano molto e non vedono l’ora di incontrarsi di nuovo”. Conclude Vidimari: “Le amicizie che nascono tra le nuove generazioni dei nostri dojo, rafforzano anche le nostre. Sono onorato di avere tenuto una lezione ai bambini durante questo raduno, organizzeremo presto altri momenti di incontro”.

Sono quindi parecchie le iniziative che seguiranno, rivolte ai più giovani che, rappresentano il futuro dell’Associazione. L’intenzione di questi dojo del ponente ligure è quella di insistere a presentare un bel calendario di raduni ufficiali Aikikai d’Italia rivolti ai bambini. La Scuola Aikido della Polisportiva del Finale si è già fatta promotrice molte volte di questo progetto, e ha organizzando in passato molti raduni dedicati esclusivamente a loro tra cui a Finale Ligure, il 1° Stage Nazionale Aikikai d’Italia per bambini. Tornando quindi al calendario, ecco solo alcuni dei prossimi eventi che li coinvolgeranno:

Domenica 23 febbraio a Garlenda lo Stage dei Bambini con esami tenuto insieme dai M aestri Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari;

a lo con esami tenuto insieme dai M Sabato 8 e domenica 9 marzo lo Stage diretto dalla Maestra Beatrice Rispoli 6° Dan a Ventimiglia con lezione per bambini il sabato e per adulti sia sabato che domenica;

lo a con lezione per bambini il sabato e per adulti sia sabato che domenica; Sabato 26 e domenica 27 aprile lo Stage diretto dal Maestro Giampaolo Cenisio a Ventimiglia con lezione per bambini il sabato, per adulti sia sabato che domenica e Kinorenma (meditazione) la domenica mattina