Just Protein è arrivato anche ad Albenga! Taglio del nastro per il nuovo negozio dedicato agli integratori per l'attività sportiva

Ha aperto ufficialmente le sue porte "Just Protein", il nuovo negozio specializzato in integratori per l’attività fisica, situato nel cuore di Albenga, in Piazza Torlaro. L’inaugurazione, che si è svolta venerdì 1° febbraio, ha attirato numerosi appassionati di sport, atleti e curiosi dall'intero comprensorio ingauno, tutti desiderosi di scoprire questa nuova realtà dedicata al benessere e alla performance fisica.

Il punto vendita, il secondo a tagliare il nastro dopo quello di Alassio, propone una vasta gamma di prodotti studiati per supportare sportivi di ogni livello, dai professionisti agli amatori, con integratori specifici per potenziamento muscolare, resistenza, recupero e benessere generale.

I titolari di Just Protein, Mauro Ramasso, Emanuele Scorsone e Nadia Chiappori, hanno espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato dalla comunità: “Vogliamo offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità e un servizio attento alle loro esigenze. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per chi pratica sport, grazie anche alle numerose partnership sul territorio, e desidera migliorare le proprie prestazioni in modo sano ed efficace”.

Con questa nuova apertura, Albenga arricchisce la propria offerta commerciale con uno spazio riservato a chi vuole prendersi cura del proprio corpo, combinando alimentazione, sport e benessere.

Nel corso dell'happening è stata anche svelata una piccola chicca: l'area attrezzata dedicata a tutti gli sportivi, situata in una zona riservata e pienamente funzionale, promossa a pieni voti anche da un'istituzione nel mondo del body building come Frank Dell'Isola.