Calcio, Albenga. Il sipario bianconero sembra pronto a calare definitivamente

La cartina tornasole sullo stato dell’Albenga rivelerà il proprio verdetto nelle prossime 24 ore.

Si sta infatti per concludere una settimana a dir poco convulsa, partendo dalla contestazione di domenica scorsa, passando per gli allenamenti a singhiozzo degli ultimi quattro giorni, fino ad arrivare al possibile epilogo definitivo.

Già, perchè quanto emerso nella serata di ieri potrebbe avere del clamoroso.

I primi spifferi sono filtrati nel pomeriggio di ieri, come vi abbiamo raccontato in serata, con l’allenamento interrotto e i primi rumor negativi giunti dall’Annibale Riva, tanto che più di un giocatore sarebbe stato visto raccogliere il proprio materiale tecnico dagli armadietti.

A ridosso della notte, invece, è giunto un ulteriore indizio sulle sorti del sodalizio ingauno: il club avrebbe infatti palesato ai giocatori la volontà di interrompere il proprio percorso stagionale, sia per la prima squadra che con la juniores, nel doppio confronto in calendario con la Novaromentin (in trasferta) e con l’Asti (oggi pomeriggio all’Annibale Riva).

Siccome la seconda rinuncia comporterebbe l’esclusione dai rispettivi campionati (articolo 53 comma 4 delle norme organizzative federali), i giocatori sarebbero stati di fatto invitati a lasciare la città delle torri entro la fine del week end.

Nel calcio, a livello regolamentare, contano però le azione concrete, motivo per cui sarà fondamentale attendere il pomeriggio per capire se la Juniores affronterà effettivamente i galletti astigiani, o se l’assenza della formazione giovanile potrebbe trasformarsi nel segnale più cupo sulle sorti della prima squadra.