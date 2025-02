Pietra Ligure, il Taggia impone il pari. Cocco: "Poco lucidi, a Loano sapremo sporcarci le mani"

Tante le occasioni costruite, solo una quella capitalizzata e poi pareggiata dalla rete avversaria e così, per il Pietra Ligure, dalla sfida col Taggia ne nasce un 1-1 per il quale traspare un po' di delusione in casa biancoceleste.

Lo ha lasciato intendere chiaramente Matteo Cocco analizzando la prova dei biancocelesti nel post partita, nonostante il tecnico non abbia mancato di sottolineare i meriti dell'avversario: «Credo che quando viene fuori una partita del genere ci siano entrambi gli aspetti. Il Taggia ha giocato la sua partita, è una squadra con qualità in tutti i reparti, con individualità importanti e un’ottima organizzazione in campo e questo non è certo una sorpresa per noi che però abbiamo fatto una gara un po' disordinata rispetto ai nostri standard, anche se abbiamo sempre cercato di tenere in mano il pallino del gioco e ci siamo riusciti per larghi tratti. Non sempre si azzecca la giornata giusta, anche quando ci si prepara nel modo corretto».

Ad aumentare il rammarico l'ultimo episodio del match, che esula dall'analisi tecnica, ossia l'espulsione di Dominici: «Enrico pare si stato espulso per aver detto, a diversi metri di distanza dall’arbitro, “che cosa stai fischiando?”. Non so se la frase fosse accompagnata da un’espressione colorita, ma sicuramente non ingiuriosa. Se questa è una situazione da espulsione, allora ogni domenica si dovrebbe finire in sette contro sette. Onestamente, fatico a trovare uniformità di giudizio. È stata una partita maschia ma corretta da entrambe le parti, eravamo al 93’, a pochi istanti dalla fine».

Una decisione che condizionerà le scelte pietresi anche in vista del derby di settimana prossima contro la San Francesco Loano, dove mister Cocco è però certo: il Pietra si saprà riscattare. «È una partita difficilissima, su un campo particolare, dove dovremo fare qualcosa di diverso rispetto alla nostra identità abituale, ma sappiamo sporcarci le mani quando serve» ha concluso.