Taglio del nastro, sabato scorso, per "Energie per lo Sport"

Un altro anno ricco di “energia” per lo sport del territorio. La Liguria è “Regione Europea dello Sport 2025” e Iren luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva al fianco di Stelle nello Sport.



Si rinnova, così, il percorso “Energie per lo Sport” grazie al quale verranno sostenuti eventi e società su tutto il territorio ligure, per tutto l’anno: una partnership che sottolinea la volontà congiunta di promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile.



Il lancio è avvenuto sabato pomeriggio nel nuovo Head Quarter Iren a Genova Brignole (Piazza Raggi 6) alla presenza di due straordinarie “stelle sportive” qualiAsia D’Amato (olimpica e campionessa europea di ginnastica artistica) eFrancesco Bocciardo (4 ori alle Paralimpiadi nel nuoto). Di fronte a una ampia platea di giovani sportivi e di famiglie, i due campioni genovesi hanno raccontato le loro esperienze, le emozioni dei grandi successi e l’impegno con cui hanno raggiunto l’olimpo con tanta energia e passione.

Con “Energie per lo Sport”, Iren sarà protagonista alla Festa dello Sport, nel cuore del Porto Antico di Genova, dal 23 al 25 maggio. Nello stand di Iren luce gas e servizi saranno infatti proposte attività e laboratori per i più giovani in collaborazione con Eduiren. Confermato anche il Premio Fotografico Nicali-Iren, dedicato al legato tra fotografia e passione per lo sport: la partecipazione al premio è aperta a tutti i residenti in Liguria, che possono inviare entro il 17 marzo un massimo di tre foto all’indirizzo e-mail foto@stellenellosport.com. L’autore dello scatto migliore riceverà una bicicletta Nilox firmata IrenGO durante una cerimonia di premiazione si terrà presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, che vedrà la presenza delle istituzioni e la partecipazione di alcuni campioni olimpici.

Il palinsesto di eventi congiunti sarà estremamente ricco, e guarda a diverse discipline sportive: si parte ad aprile con “Il più veloce della città” e si prosegue a maggio con il “Sanremo Gym Festival” e le tre straordinarie giornate di Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. A giugno ci sarà il Memorial Cartasso di volley e il Saggio dell’Ogawa Ginnastica. Tra gli altri eventi che vedrà la collaborazione di Iren e Stelle Nello Sport nei mesi estivi, inoltre, il Meeting Arcobaleno di Atletica Leggera a Celle Ligure e il Trofeo del Mare di Pallanuoto a Genova, oltre a Summer Hoops, il torneo di basket più atteso dell'estate nella magnifica cornice di Lerici. Doppio evento a settembre con il Miglio Marino a Genova e la Festa CSI a Chiavari. A ottobre lo SportAbility Day alla Sciorba e il Trofeo GLC di Pallavolo giovanile mentre a novembre ritornerà il Trofeo Nico Sapio alla Sciorba di Genova. Un programma intenso, completato dalle speciali iniziative firmate Santa Sabina Pallavolo, Ogawa Ginnastica e Sportiva Sturla, che vedranno il sostegno diretto di Iren Luce Gas e Servizi.