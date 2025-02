Calcio, Taggia. L'1-1 di Pietra inorgoglisce mister Fiuzzi: "Giocato da grande, le serate del Festival non hanno influito sui ragazzi" (VIDEO)

Pretendere ritmi serali da ritiro professionistico, durante la settimana del Festival di Sanremo, è una vera utopia per il mondo dilettantistico ponentino. Tanti ragazzi infatti si godono le serate ricchi di eventi che coinvolgono buona parte della provincia di Impieria.

Nonostante i giocatori del Taggia abbiano vissuto a pieno l'atmosfera festivaliera, come raccontato da mister Fiuzzi, i giallorossi sono apparsi lucidi, concentrati e assolutamente ben organizzati nella sfida in casa del Peitra Ligure. Un pareggio utile per la classifica e anche di prestigio, come spiega lo stesso tecnico.