Pallapugno. La nuova stagione si avvicina, varato il calendario della Serie A

L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario della prima fase del campionato di Serie A Banca d'Alba. Apertura sabato 5 aprile con quattro partite, tutte alle 15: Marchisio Nocciole Cortemilia-Monticellese a Cortemilia, Cantina Terre del Barolo Albese-Speb ad Alba, Acqua San Bernardo Subalcuneo-Pieve di Teco a Caraglio e Imperiese-Alta Langa a Dolcedo. Il turno si completerà con gli altri due incontri, domenica 6 aprile, sempre alle 15: Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva a Canale e Araldica Castagnole Lanze-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio a Castagnole delle Lanze. La regular season si chiuderà venerdì 1° agosto.



FORMULA In Serie A, prima parte di campionato a girone unico con gare di andata e ritorno. Al termine le prime quattro squadre in classifica accederanno ai playoff, quelle classificate dal quinto all'ottavo posto ai playout, mentre quelle dal nono al dodicesimo posto al girone salvezza. Le ultime due classificate del girone salvezza retrocederanno in Serie B.

Calendario Serie A Banca d'Alba 2025

Le squadre di Serie A Banca d'Alba