Pontelungo, l'entusiasmo di una stagione sopra le righe dilaga anche sui social e il coro diventa virale a livello... nazionale

Se la Cella domenica ha imposto la prima sorprendente battuta d'arresto sul campo di gioco per il Pontelungo dopo mesi, non si ferma l'onda dell'entusiasmo dell'ambiente granata. Rigorosamente nel segno della colonna sonora sulle note del remake di "Amore mio" di Ivana Spagna.

La hit degli anni '80, tornata in auge grazie ai social network e a un recente remix, è approdata negli stadi. Da lì l'idea dei ragazzi di mister Zanardini, nata qualche mese fa, di trasformarla in una hit tutta per loro al coro di "Amore mio dai non essere gelosa se amo il Pontelungo più di te" per celebrare le tante vittorie di questa stagione ma soprattutto un ambiente "sano", fatto di amici e che trova anche nel gruppo (oltre ai valori tecnici emersi finora) una vera forza propulsiva.

Tutto ciò non è passato inosservato, nemmeno a livello nazionale. E così, tra una conferenza stampa di Antonio Conte, le immancabili presenze tra battute e sfoghi di Ranieri e Gasperini, le analisi di Lele Adani sul noto account del Rompipallone (pagina con oltre 550mila followers su Instagram) ecco spuntare lo spogliatoio dell'Annibale Riva, l'immancabile cassa multicolore e la truppa ingauna in festa per celebrare "i veri spogliatoi". Una festa che, in nemmeno ventiquattr'ore, ha raccolto oltre 300mila visualizzazioni e quasi 7mila like: numeri ai livelli degli illustri protagonisti dell'italico pallone appena citati.

Perché a volte, per fare qualcosa di grande, bastano la spontaneità e l'amore, quello autentico, per questo sport.