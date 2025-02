Inizia la stagione motoristica del sanremese Kevin Liguori alla '13H Endurance' di Ragusa con il Goats Racing Team

Ricomincia domani l’anno motoristico del sanremese Kevin Liguori, campione di automobilismo che, in questo 2025, si cimenterà nel mondo del Rental Karting insieme al team Goats Racing Team, con cui, dopo aver esordito, vincendo, lo scorso novembre, ne è ufficialmente entrato a far parte.

Il primo appuntamento della stagione è una gara di durata, ovvero una Endurance di 13H, sul circuito internazionale SoleLuna Vittoria, in provincia di Ragusa. “Sono molto contento e soprattutto carico per questo 2025 - dice Kevin - dopo la mia vittoria in una gara di campionato Karting a Ottobiano sono stato contattato dai ragazzi del Team Goats, con cui poi ho esordito alla WinterCup, vincendola. Mi sono trovato molto bene e il progetto del team, ovvero di crescere insieme, come community a tutto tondo, mi è piaciuto sin da subito e così abbiamo deciso di fare insieme questo 2025”.

“Sono tre i campionati nazionali in cui mi cimenterò quest’anno, oltre a qualche evento extra - continua Kevin - RMax, con Go-kart 2tempi in cui gareggerò da solo essendo che sono gare Sprint e non di durata, R-One, insieme al Goats Racing Team, essendo gare di 8/12 ore su Kart 4Tempi e per ultimo, il campionato Endurance di 2 ore ogni gara, il campionato THU. Tutto questo ovviamente è solo grazie ai miei consolidati e nuovi sponsor - conclude il sanremese - che quest’anno mi danno un grande sostegno, in primis Sistel e VL Impianti. Un grande grazie ai nuovi partner, Irideo Visible Energy, CNA e Pasta Fresca Morena, tutti presenti sul mio nuovo casco, brandizzato e realizzato da Punto Pubblicità”.