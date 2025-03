L'outdoor su due ruote pronto a prendersi la scena ad Albenga: l'8 e 9 marzo un fine settimana di eventi

Sabato 8 e domenica 9 marzo sarà un weekend dedicato all’outdoor su due ruote per Albenga, che sarà palcoscenico di gare dalla portata nazionale e internazionale.

A Campochiesa si terrà la gara internazionale XCO Coppa Città di Albenga che, come ogni anno, ha raccolto adesioni da tutto il mondo. I nomi dei partecipanti anche quest’anno sono clamorosi, confermando come la gara ligure sia ormai considerata una grande classica di livello mondiale. Arriverà in forze il team Scott-Sram, capitanato dall’olimpionico Nino Schurter, il più vincente nella storia della mountain bike. Ci saranno inoltre Filippo Colombo e Andri Frischknecht, l’americano Bjorn Riley e la canadese Emily Johnston. Oltre a loro ci sarà anche tutta la Wilier, con i due atleti olimpici Luca Braidot e Simone Avondetto, campione europeo in carica insieme alla tricolore Martina Berta col suo nuovo team Origine e tanti altri.

Da piazza Corridoni partirà poi la quinta edizione della Randonnée Sotto le Torri “Duxénto”. Quest'anno ci sarà un percorso rinnovato per la 2^ Prova Master Audax Nord Ovest.

Tra Bastia e la spiaggia di Albenga poi si svolgerà il Campionato Italiano Enduro Major. La gara è inserita tra le cinque che si svolgono in tutta Italia per questo campionato e vedrà le moto da enduro effettuare un percorso di 50 km. A ogni giro ci saranno 2 prove cronometrate: una sulla spiaggia di Albenga in prossimità delle giostre con passaggi previsti alle ore 10.00,12.00 e14 .00 e l’Enduro test sopra i campetti di Bastia.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Nel prossimo weekend Albenga vivrà giornate di grande sport e si trasformerà nella capitale dell’outdoor su due ruote con gare ciclistiche e di moto da enduro davvero spettacolari. Il grande livello di questi eventi attirerà anche quest’anno moltissimi appassionati e non che, complici le straordinarie caratteristiche del nostro territorio, potranno vivere un fine settimana di divertimento e grande spettacolo. Albenga crede molto nel turismo legato all’outdoor e gare di questo livello sono senza dubbio un importante volano per l'economia locale. Invitiamo tutti a partecipare e a godere delle emozionanti competizioni che si svolgeranno nel nostro splendido territorio. Sarà un'occasione unica per vivere il grande sport e scoprire le bellezze naturali della nostra città”.