Torna "Un Borgo di Cioccolato": presentata in Atl la 25ª edizione (Foto e Video)

La presentazione dell'edizione 2025 presso l'Atl del Cuneese, in sala Vercellotti

25 candeline per "Un Borgo di Cioccolato", gustosa manifestazione borgarina che tornerà a Palazzo Bertello ( e non solo) sabato 22 e domenica 23 marzo. Un appuntamento imperdibile per i golosi di ogni età, appassionati del cacao e dei suoi derivati.

L'edizione 2025 è stata presentata venerdì pomeriggio nella sede dell'Atl del Cuneese (Guarda il VIDEO)

L’inaugurazione è fissata per sabato 22 marzo, alle 10.30, a Palazzo Bertello.

Un Borgo di Cioccolato 25 Anni è una manifestazione del Comune di Borgo San Dalmazzo, organizzata dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Imprese Cuneo. Grazie al sostegno di Fondazione CRC, ATL del Cuneese, Banca di Boves. Con il supporto di Fantino Pulizie, Armando Group, Astec, TPL, Abello termoidraulica, Garelli automobili, Bianco Vini, Macellerie Cavallo, Nolopoint, Desderi Serramenti, Il Tempio del Cioccolato.

L'EVENTO

Un Borgo di Cioccolato coinvolgerà alcuni spazi interni di Palazzo Bertello, accessibile dall’ingresso principale in Via Vittorio Veneto, che ospiteranno gli stand, i cooking show, i laboratori, le opere di cioccolato e tanto altro, anche all’interno dell’Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo”. Il piazzale esterno, invece, accoglierà le proposte street food a tema libero. Inoltre, saranno molti gli appuntamenti legati alla manifestazione e organizzati nel centro storico.

Come da tradizione, saranno esposte le opere di cioccolato partecipanti al concorso organizzato in collaborazione con Gli Amici del Cioccolato. Il tema di quest’anno è

“Cioccolato abbinato a erbe, fiori e spezie”.

In via Vittorio Veneto, durante la due giorni al cioccolato, sarà presente il sempre apprezzato Mercatino dell’hobbistica organizzato dal Circolo Santelmo.

Domenica pomeriggio, nel centro storico saranno organizzati eventi di intrattenimento e saranno allestiti diversi punti degustazione che permetteranno di unire la golosità ad una bella passeggiata fra le vie di Borgo San Dalmazzo.

Appuntamenti collaterali

Cena del cioccolato - una golosissima cena in cui l’ingrediente principe sarà il cacao!

Alle ore 19.45, solo su prenotazione. Ospiti di quest’anno, ai fornelli, le studentesse e gli studenti di tre scuole di arte bianca (Dronero, Savigliano e Mondovì), coordinati da chef Fulvio Marengo di ASTEC. Il dolce sarà preparato da un’ospite d’eccezione: la giovane e talentuosa Arianna Filippi.



L’Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo” ospiterà lo spettacolo teatrale “I dialoghi della vagina”, con Virginia Risso e Gaia Contraffatto.

I dialoghi della Vagina è una commedia, dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione. A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya.