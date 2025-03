Volley, i risultati delle squadre del Grafiche Amadeo: sfida aperta con le formazioni savonesi

Quella di ieri è stata una giornata in chiaro scuro per le squadre del Grafiche Amadeo impegnate nei vari campionati regionali di pallavolo. Per i maschi dura sconfitta a Vado Ligure contro Ecosabazia per 3-0 (25 a 12 - 25 a 20 - 25 a 20) dove i matuziani del Grafiche Amadeo non sono, mai entrati in partita ed anno perso ultimo treno per provare a risalire in serie B. Ora sono terzi a 27 punti ma a meno 5 dal Volley Albissola che oltretutto ha una partita in meno giocata.

Le ragazze del Grafiche Amadeo invece, in casa a Villa Citera si sono imposte per 3 set a 1 contro il Virtus Sestri Genova 25-12, 33-31, 24-26 e 25-23, che come si evince dai parziali, escluso il primo set , è stata una partita molto combattuta e spettacolare dal punto agonistico. Le leoncine del Riviera volley Sanremo si mantengono a 30 punti al 4° posto in classifica centrando pienamente l'obiettivo del campionato.