Volley, Serie D. Carcare suona la settima sinfonia contro il Volare Pegli (IL FOTOSERVIZIO)

Settima vittoria consecutiva per le terribili ragazze valbormidesi, che rimangono così agganciate al treno per i play off. La partenza è stata complicata, le pegliesi giocano un set senza sbavature e tengono testa alle ragazze di casa che invece viaggiano a corrente alternata, finendo per aggiudicarsi il set 25 a 22. Fazio, ha avuto la bravura di ricondurre il gruppo in partita, senza stravolgere niente e le ragazze lo hanno ripagato con un sonante 25 a 12.



Nel terzo ritornano certi fantasmi che bloccano le biancorosse che nonostante le migliori qualità , hanno degli inspiegabili passaggi a vuoto che permettono alle avversarie di recuperare parecchi punti consecutivi. Riescono comunque a chiudere sul 25 a 22. Bene in attacco con le bande e gli opposto sempre ficcanti nei loro attacchi, poco servite le centrali, che però sono efficaci a muro, battute sempre insidiose, permettono alle locali di chiudere la partita con un'altro perentorio 25 a 13.



Le ospiti, come detto in precedenza dopo un buon primo set, quasi spariscono dalla partita, a nulla valgono i numerosi cambi effettuati dalla Rotterdam, non c'è la reazione sperata e i pesanti passivi ne sono la conferma. Le ragazze di casa dopo questa straordinaria striscia di successi, sono attese dalla capolista che sicuramente vorrà vendicare la sconfitta dell'andata, pertanto ci si attende una prestazione di alto profilo per sperare di raccogliere importanti punti.