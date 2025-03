Volley: una vittoria e una sconfitta per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo nell’ultimo fine settimana (Foto)

Serie di impegni per la Nlp Sanremo che, a partire da giovedì sera, ha visto scendere in campo le squadre femminili in partite ricche di emozioni.

Il primo incontro ha messo di fronte la Pizza Express Nlp e il Volley Team Arma Taggia impegnate nel campionato di Terza Divisione del comitato Liguria Ponente. Il match ha visto la vittoria delle ospiti per 3-1 (15-25; 25-19; 18-25; 14-25) nonostante il massimo impegno delle matuziane.

Grande prova di forza e di orgoglio invece, per le girls della Controcorrente Nlp, nel campionato di Serie D. Bella vittoria in una partita durissima al tie-break con il punteggio finale di 3-2, a Genova contro il Sant'Antonio, regalando spettacolo soprattutto nei punti finali di ogni singolo set.

Le ragazze di Michela Valenzise e Silvia Cimino, nonostante alcuni errori di troppo e alcuni infortuni che hanno determinato assenze importanti, hanno saputo recuperare la partita nei set finali, dimostrando determinazione e voglia di portarsi a casa l'incontro. Decisivo l'allungo nel quinto e decisivo parziale, iniziato con un 7-0 a favore della squadra sanremese.

Prossimo impegno, sabato prossimo in casa contro il Cogoleto.