Taggia e Sanremese rinunciano alla gestione dello Sclavi: ora tocca ad Argentina Arma e Polisportiva dei Fiori

È ufficiale: Taggia e Sanremese hanno rinunciato alla gestione dello stadio Ezio Sclavi di Arma di Taggia. Le due società non hanno presentato alcuna osservazione al Comune entro la scadenza fissata per la mezzanotte del 3 marzo, tempistica dettata dalla normativa sui bandi, portando così l’ufficio responsabile a revocare d’ufficio l’affidamento, come previsto dalla regolamentazione vigente.

Questa decisione arriva dopo settimane di attesa e dopo che il 18 febbraio erano scaduti i termini per la presentazione della documentazione necessaria. Già in quell’occasione, il sindaco Mario Conio aveva lanciato un ultimatum, dichiarando che, in assenza di riscontri, gli uffici avrebbero preso in autonomia le decisioni necessarie per sbloccare lo stallo. "I termini sono superati, la partita si sta avviando verso la fine. Siamo oltre la zona Cesarini e, se nulla arriverà nelle prossime ore, verranno prese le proprie decisioni", aveva affermato il primo cittadino, sottolineando l’urgenza di trovare una soluzione per lo Sclavi.

Ora il Comune dovrà rivolgersi ai secondi classificati nel bando, ovvero Argentina Arma e Polisportiva dei Fiori 2.3, per verificare se intendono confermare la loro offerta. La società guidata dal presidente Luigi Barisciani, attraverso un comunicato del 21 febbraio 2025, aveva già manifestato la volontà di rispettare gli impegni economici sottoscritti in sede di gara, nonostante i due anni persi a causa dei ricorsi.

Si attende ora l’ufficialità della nuova gestione, ma se tutto dovesse procedere senza intoppi, l’Ezio Sclavi potrebbe finalmente riaprire le porte a partire dalla prossima stagione sportiva. A settembre saranno infatti tre anni esatti dalla chiusura forzata di uno degli impianti calcistici più importanti della provincia.