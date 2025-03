Calcio, Seconda Categoria. Cisano - Bordighera big match nel girone A, corsa aperta nel gruppo B

GIRONE A

Cisano - Bordighera vale da sola quasi un pezzo di campionato. Per gli ospiti è quasi un match point per la promozione in Prima Categoria, mentre i biancoblu tenteranno il riaggancio ai ponentini.

Dopo l’anticipo mattutino tra Riva Ligure e Villanovese, il programma si completerà con Pietra U21 - Vallecrosia, San Bartolomeo - Golfo B e Praese U21 - Real Santo Stefano

GIRONE B

Sta entrando sempre più nel vivo la corsa a tre per il primo posto.

Ad aprire le sfide odierne sarà Bardineto - Nolese alle 15:00, mentre alle 18:00 spazio al doppio posticipo tra Quiliano & Valleggia B - Veloce e Virtus Don Bosco - Rocchettese.

Non mancano le sfide nell’entroterra con Pallare - Plodio e Sassello - Murialdo. La Priamar, infine, ospiterà il Cengio B.