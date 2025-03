Andrea Zorzi conquista Carcare con "La leggenda del pallavolista volante"

Una due giorni in cui lo sport ha incontrato il teatro, trasformandosi in una potente metafora della vita. Sul palco del Santa Rosa di Carcare, "La leggenda del pallavolista volante" ha regalato al pubblico un'esperienza intensa ed emozionante, raccontando la straordinaria carriera di Andrea Zorzi, meglio noto come "Zorro".

Colonna portante della Nazionale italiana tra gli anni '80 e 90', Zorzi è stato parte della cosiddetta "generazione di fenomeni", capace di scrivere pagine indelebili nella storia della pallavolo. Con la maglia azzurra ha collezionato 325 presenze, conquistando due volte il titolo di campione del mondo e tre volte quello di campione europeo sotto la guida dell'indimenticabile Julio Velasco.

Venerdì e sabato, però, al Teatro Santa Rosa Andrea Zorzi non è stato solo l'atleta, il campione, l'icona dello sport italiano. È stato anche l'attore, il narratore della propria storia. Grazie alla regia di Nicola Zavagli, ha portato in scena un viaggio fatto di sudore, vittorie, sconfitte e momenti di crescita personale. Un racconto sincero, capace di far rivivere al pubblico le emozioni di una carriera straordinaria.

Accanto a lui, l'energia travolgente di Beatrice Visibelli ha arricchito la narrazione con ironia e allegria, dando vita a una moltitudine di personaggi che hanno segnato il percorso sportivo e umano di Zorzi. Con straordinaria versatilità, l'attrice ha disegnato un paesaggio narrativo vibrante, riportando in vita aneddoti, confronti accesi negli spogliatoi e sogni adolescenziali.

Il palco si è trasformato: le panche dello spogliatoio, testimoni di discussioni tra compagni di squadra, sono diventate il letto di un giovane ragazzo che cresceva troppo in fretta e sognava il futuro. Lo spazio scenico si è animato in un vero e proprio campo da pallavolo, dove il pubblico ha potuto rivivere azioni spettacolari, legendarie vittorie e sconfitte ancora dolorose.

"Ho cominciato a giocare a pallavolo non tanto perché fossi forte, ma perché ero molto alto e avevo una grande voglia di provarci", ha raccontato Zorzi, con la stessa autenticità che lo ha reso un simbolo dello sport italiano. Una frase semplice, ma che racchiude lo spirito di un atleta che, tra sacrifici e passione, ha saputo conquistare il mondo della pallavolo e anche il cuore del pubblico di Carcare.