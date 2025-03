Giudice Sportivo, Prima Categoria. La capolista Baia perde due big, sei giornate a Di Mari, tre a Gibilaro

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/03/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



Gara del 12/03/2025 BOLANESE - IRON FOX AMEGLIESE

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del t.d.g.

P.Q.M. dispone:

La ripetizione della stessa secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comitato Regionale.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI NON ESPULSI



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERNARDINI LORENZO (SORI)



AMMONIZIONE (II INFR)

VASQUEZ ORTEGA KEVIN JOHAN (SORI)



GARE DEL 15/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

Fino al 01/05/2025

GRANARA ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)

Al 45+5 st, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa ed irriguardosa anche in tono di body shaming.



Fino al 17/04/2025

LOPEZ GIOVANNI (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (I INFR)

LOPEZ GIOVANNI (MULTEDO 1930)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 03/04/2025

BORDO STEFANO (BOLZANETESE VIRTUS)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

D AMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa; alla notifica del provvedimento disciplinare, gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PERRIA SIMONE (ATLETICO QUARTO)

Al 45+4 st rivolge al ddg un'espressione ingiuriosa (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione usata).



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RADU ROBERT MADALIN (SAVIGNONE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMANA FILIPPO (BOLZANETESE VIRTUS)

DOMENICONI ANDREA (DEGO CALCIO)

GAGGERO MANUEL (DEGO CALCIO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

CHIAPPORI FRANCESCO (OLIMPIC 1971)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

SPANO LUCA (CA DE RISSI SG)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

RUSCA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

PATITUCCI ADRIANO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPPELLETTI GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MUZIO DANIELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

DE CILLIS FABRIZIO (BRUGNATO 1955)

DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

MORELLI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

DELLA ROSSA ANDREA (MULTEDO 1930)

SCANO LUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

REALINI LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

DE GIORGI NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PLANDO FRANCESCO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (XII INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE (XI INFR)

CALVI SAMUELE (MASONE)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (VII INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

BARDI ALESSIO (MASONE)

ORECCHIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (III INFR)

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

BOSSI FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)

CROSETTI FABRIZIO (BORGORATTI)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

VENTRIGLIA MICHELE (RIESE)

CRISCUOLO DANILO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)

ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN)

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

DONDERO JACOPO (RIESE)

MIGNACCO PAOLO (SAVIGNONE)

NADIR SALAH EDDINE (SAVIGNONE)

RADU ROBERT MADALIN (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (I INFR)

ZIRULIA ALESSIO (BORGORATTI)

PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)

MINNA MATTIA (POLIS. PIEVE LIGURE)

RIVA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)

RAINERI DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

DE MARINIS ANDREA (SORI)

MORRA NICOLA (SORI)



GARE DEL 16/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINELLI FILIPPO (IRON FOX AMEGLIESE)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/04/2025

GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)

MORONI MASSIMILIANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



SQUALIFICA FINO AL 27/03/2025

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)

PRUNECCHI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

CARLET ALAN (CAMPOROSSO)

FIORI MARCO (MALLARE)

PUGGIA ENRICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

LONGO MANLIO (ALTARESE)



CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

Al 45' st a gioco in svolgimento ma con palla lontana, colpiva volontariamente un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa ed irriguardosa.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIBILARO FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

Al 25' afferrava per il colletto un avversario, andando testa a testa con lui con fare minaccioso, mantenendo la presa per diversi secondi fino all'intervento dei compagni che separavano i due.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)

Sanzione attenuata per le scuse presentate.

ROSSI CRISTIAN (MAROLACQUASANTA)

Sanzione attenuata per le scuse presentate al DDG a fine gara.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

ZANCHI ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)

BELVISO FILIPPO (SANTERENZINA)

CAROGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

LAGZDINS AKSELS (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BARBIERI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)

A fine gara colpiva con dei calci un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive, quindi alla notifica del provvedimento di espulsione andava a muso duro nei confronti del ddg (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara).



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE BARBIERI LEONARDO (ROMITO MAGRA 1922)

A fine gara colpiva con dei calci un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara).



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORETTI DIEGO (IRON FOX AMEGLIESE)

Al termine della gara insultava un giocatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ALLOSIA GABRIELE (IMPERIESE CALCIO)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

AVALLI ALBERTO (LETIMBRO 1945)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

SABALLY IBRAHIM (VADESE CALCIO 2018)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AICARDI NICOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

SCATIGNA MARCO (CADIMARE CALCIO)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)

GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

PAGANINI EDOARDO (COLLI 2024)

GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

GALANTE TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)

SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)

PIERONI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

VALENZISE TOMMASO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (XII INFR)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)



AMMONIZIONE (XI INFR)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

TAVARONE FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (VI INFR)

CEPPI GIANLUCA (IMPERIESE CALCIO)

MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

LEOTTA MARCO (MALLARE)

ABBADUTO MICHAEL (PEGLI LIDO FBC)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

BAIARDI GIULIO (BOLANESE)

STEFANATI TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

MERLIN TOMMASO (CASTELNOVESE)

MUSETTI NICOLA (COLLI 2024)

CABELLO JARA FABIO ALESSANDR (GOLFO DIANESE 1923)

PANGALLO MATTEO (IRON FOX AMEGLIESE)

ESPOSITO LORENZO (MALLARE)

SIRI MANUEL AGOSTINO (MALLARE)

CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

DI MARCO MATTIA (MAROLACQUASANTA)

LESI LEONO (MAROLACQUASANTA)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

AZZARO GIACOMO (RIOMAIOR 1965)

ABBATEMARCO GIOVANNI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CAMARA IBRAHIMA SORY (SANTERENZINA)

GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)

MAZZOLA ANDREA VINCENZO (SANTERENZINA)

RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)

COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (II INFR)

GUARDONE MATTEO (ANDORA 1966)

CARRATINO PIETRO (APPARIZIONE FC) S

AIA MATTEO (APPARIZIONE FC) RAVETTINO LUCA (CASARZA LIGURE)

TOJA RODRIGUEZ ANDRES (IMPERIESE CALCIO)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

SIMONI ALDO (ROMITO MAGRA 1922)

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

ORRU THOMAS (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

UBZALI ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

BRIZIO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

CALDERONE PAOLO (CAMPOROSSO)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (OSPEDALETTI CALCIO)

RAGGIO MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

MENDEZ VANEGAS JORGE JOMAR (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)