Campionati Regionali: Doria Nuoto Loano tra i protagonisti, poler di titoli per Pietro Zangrandi

Nel weekend appena trascorso si è svolto il Campionato Regionale Giovanile in vasca corta che ha visto convocati diversi del Doria Nuoto Loano.

Sono stati tre giorni molto intensi, dove i ragazzi, oltre a cercare di migliorare i propri tempi, hanno nuotato per aggiudicarsi i migliori piazzamenti.

A partire dal venerdì sono scesi in vasca Chiara Guarisco, Edoardo Bottino, Alessandro Cominato, Ettore Durante, Ettore Gallo, Michele Giuseppe Ippolito, Artur Verdes, Francesco Vigolungo e Pietro Zangrandi.

E' arrivato il titolo di Campione Regionale maschile juniores 2008 per Pietro Zangrandi, in ben quattro gare: 200, 400, 800 e 1500 stile libero, sfiorando per pochi decimi il pass per i Criteria giovanili nei 400 stile libero. Sempre sulle lunghe distanze, Alessandro Cominato si aggiudica la medaglia d’oro negli 800 e 1500 e quella d’argento nei 400 stile libero juniores 2007.

Artur Verdes sale sul secondo gradino del podio nei 100 rana juniores 2008, sfiorando anche lui il pass per i campionati italiani giovanili di soli 7 centesimi, e ottiene il secondo posto nei 200 e 400 misti.

Chiara Guarisco si aggiudica il titolo di Campionessa Regionale cadette nei 1500 stile libero e sale sul terzo gradino del podio negli 800 stile libero.

Grazie agli ottimi piazzamenti di tutti gli atleti che hanno rappresentato il Doria Nuoto 2000 Loano, la società si posiziona al 6º posto nel medagliere su 16 società partecipanti, un risultato più che soddisfacente per l’allenatrice Anna Siccardi, che con grande orgoglio dei suoi ragazzi chiude la stagione invernale a livello regionale!

Ai primi di aprile, Alessandro Cominato rappresenterà i colori del Doria Nuoto nella piscina di Riccione, durante lo svolgimento dei Criteria giovanili, evento di massima importanza per il campionato nazionale giovanile.