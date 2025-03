Calcio, Eccellenza. Pietra Ligure - Celle Varazze servono punti più che amarcord, il Loano ospita il Taggia

Se Pietra Ligure - Celle Varazze fosse stata inserita in calendario qualche settimana fa, lo spazio per i lunghi trascorsi di mister Mario Pisano al “Devincenzi” avrebbero sicuramente prevalso rispetto alle dinamiche della partita.

I biancocelesti e le civette hanno però dovuto concentrare tutte le loro attenzioni sul rettangolo verde: la sfida in programma alle 18:00 avrà inevitabilmente un peso rilevante in classifica, con i biancoblu chiamati a mantenere il gap di vantaggio sul Rivasamba (ospite del Golfo Pro Recco), mentre la squadra di Cocco non può permettersi ulteriori passi falsi se vorrà concorrere ai prossimi playoff.

Giornata non banale nemmeno per la San Francesco Loano. La sconfitta contro l’Athletic ha riavvicinato i rossoblu al gorgo dei bassifondi, contro il Taggia sarà importante muovere la classifica per ritrovare ossigeno.