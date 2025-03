Calcio, San Francesco Loano. Col Taggia è ritorno alla vittoria, Cattardico: "Finalmente abbiamo raccolto quanto seminato" (VIDEO)

Le prestazioni offerte nella doppia trasferta genovese da parte della San Francesco Loano non erano state di per sè negative, ma i rossoblu non erano riusciti a rientrare all'Ellena con punti utili per la lotta salvezza.

Il ritorno all'Ellena, ieri pomeriggio, è stato invece accompagnato da tre punti fondamentali per la permanenza nella categoria, a firma Cargiolli e Auteri.

Mister Cattardico però vuole tenere la soglia di attenzione alta, la volata finale si deciderà infatti sui piccoli dettagli: