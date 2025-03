Giudice Sportivo, Prima Categoria: i provvedimenti settimanali, cinque giornate per Filippi e Battaglia

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/ 3/2025 F.C. LAVAGNA 2.0 - CASTELNOVESE

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società FC LAVAGNA 2.0, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;

Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi;

Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società CASTELNOVESE non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti;

Visto l'art. 10, comma 1, del CGS;

Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3

("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. nº 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2024/25 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il campionato in questione, in Euro 150,00;

Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica";



P.Q.M.

Dispone:

di comminare l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) alla Società CASTELNOVESE, a titolo di prima rinuncia.

di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società CASTELNOVESE, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica.



GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/ 4/2025

BALESTRERO ALESSANDRO (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

CAPURRO FRANCESCO (BARGAGLI SAN SIRO)

MERLO LUCA (COGORNESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

PIAZZA ANTONINO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CALZOLARI EMANUELE (VADESE CALCIO 2018)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 4/2025

RESINA EDOARDO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

Rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa, di stampo discriminatorio



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAGNASCO MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

DE MATTEI TOMAS (COGORNESE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

Al termine della gara, ancora sul tdg, sputava ad un avversario colpendolo al volto (sanzione aggravata per l'odiosità del gesto, anche potenzialmente atto a trasmettere germi e per essersi il fatto svolto a fine gara)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

PASQUE FILIPPO (IRON FOX AMEGLIESE)

ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUNEO GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)

BAIARDI GIULIO (BOLANESE)

SERUSI EMANUELE (BOLANESE)

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (CA DE RISSI SG)

GARIN HERNAN PABLO (CA DE RISSI SG)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

GASPARINI LUCA (RIOMAIOR 1965)

ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)



AMMONIZIONE (VII INFR)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BO PAOLO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (VI INFR)

ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)

LO VECCHIO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (III INFR)

CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

OUATTARA ALI (BOLZANETESE VIRTUS)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

METTE IACOPO (BRUGNATO 1955)

BUCCHIERI MATTEO (CA DE RISSI SG)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

LEPRI TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)

CHIASTRA FEDERICO (OLD BOYS RENSEN)

SESTA MATTIA (SAVIGNONE)

FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (II INFR)

GARRONE FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PINTUS MARCO PIETRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ARLANDINI TOMMASO (BARGAGLI SAN SIRO)

PRADO ARTEAGA MARIO STEVEN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BARBARO LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

FRECCERO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

LEVERATTO GIOVANNI (ROSSIGLIONESE)

VINCHESI ALESSANDRO (SANTERENZINA)

SICILIANO DANIELE (SORI)

GRIGIONI CORRADO (SPOTORNESE CALCIO)

URUCI RIGERS (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

CASTAGNOLA GABRIELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)

SELIMI SAURO (BRUGNATO 1955)

DEGL INNOCENTI LEONARDO (MULTEDO 1930)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

OTTONELLI LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

TAVELLA LUIGI ROMOLO (SAVIGNONE)



GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CASTELNOVESE V.D.G.



PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CASTELNOVESE 1 PUNTO V.D.G.



AMMENDA

Euro 150,00 CASTELNOVESE V.D.G.

Euro 100,00 ONEGLIA CALCIO

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio del ddg.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/ 5/2025

MISTRI ANGELO (GOLFO DIANESE 1923)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, seguita da un'altra ingiuriosa; dopo la notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, ribadiva il proprio comportamento e rivolgeva al ddg un'ulteriore frase gravemente irriguardosa e lesiva del prestigio arbitrale.



AMMONIZIONE (III INFR)

MONTALDO CARLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 4/2025

PALMA LORENZO (COLLI 2024)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)

CARLET ALAN (CAMPOROSSO)



AMMONIZIONE (II INFR)

FRANCESCHINI MARCO (APPARIZIONE FC)



AMMONIZIONE (I INFR)

TABONE ROSARIO (BORGHETTO 1968)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ARCIDIACONO MATTIA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

Rivolgeva al DDG un'espressione ingiuriosa anche di stampo discriminatorio.



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LA PORTA ALESSIO (ONEGLIA CALCIO)

Rivolgeva al ddg un’espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

LODOVICI SAMUELE (CAMPOROSSO)

VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)

MURTAS ANDREA (PEGLI LIDO FBC)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MUSSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

ISLAHI ABDELHAKIM (GOLFO DIANESE 1923)

MACCIO LORENZO (MASONE)

MARCHELLI LUCA (MASONE)

MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ABDELFATTAH RAMY SALAH A. (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAUDANDO GAETANO (ALTARESE)

CROSETTI FABRIZIO (BORGORATTI)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

MANGINI LORENZO (CASARZA LIGURE)

FRECCERO LUCA (CENGIO)

FERULLI DIEGO (COLLI 2024)

MENOTTI FRANCESCO (COLLI 2024)

MUSETTI NICOLA (COLLI 2024)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

BARONI ANDERSON (IMPERIESE CALCIO)

COSENTINO TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

ABBATEMARCO GIOVANNI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SETTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CAMPAGNANI ALESSIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (XII INFR)

CALVI SAMUELE (MASONE)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (CENGIO)

CEPPI GIANLUCA (IMPERIESE CALCIO)

GROSSO GIULIO (MALLARE)

LEOTTA MARCO (MALLARE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)

FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)



AMMONIZIONE (III INFR)

SCARAMOZZINO ANDREA LEONARDO (ALTARESE)

CARRATINO PIETRO (APPARIZIONE FC)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

ROVERE GIOVANNI (CENGIO)

BURDISSO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)

DEDJA ARIGO (IMPERIESE CALCIO)

LEPRI GIANLUCA (MASONE)

MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

DONDERO JACOPO (RIESE)



AMMONIZIONE (II INFR)

MORO LUCA (ANDORA 1966)

ROSSI FABIO MARIA (ANDORA 1966)

VINCENZI MATTEO (BORGORATTI)

BRUNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

ROSELLI MICHELE (IMPERIESE CALCIO)

BASTONI FABIO (MALLARE)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (OSPEDALETTI CALCIO)

CHIANTIA SIMONE (PEGLI LIDO FBC)

CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RAGGIO EDOARDO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



AMMONIZIONE (I INFR)

CEPARANO MARCO (APPARIZIONE FC)

CANOVI ALESSIO (BORGORATTI)

BOTTEGAL ERIK (CADIMARE CALCIO)

DOCI GENTIAN (SAVONA F.B.C. 1907)

MENNUTI GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)