Giudice Sportivo, Promozione. Finale, stagione finita per Lorenzo Scalia. Dodici giornate a Borghetti, tecnico del Levanto

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/ 3/2025 PANCHINA - MAGRA AZZURRI

Il GS

Visto il referto arbitrale della gara in esame, in cui, tra l'altro si legge; "Al termine della gara, prima di abbandonare l'impianto sportivo, venivamo informati da un dirigente ospite (Conti Lorenzo) circa la richiesta d'intervento della forza pubblica effettuata da un calciatore della società Magra Azzurri che asseriva di essere stato colpito con un pugno da una persona riconducibile alla società Panchina Chiavari, nella zona antistante al recinto di gioco e comunque certamente all'interno del complesso sportivo. Fatti che mi venivano riportati dal Conti e dal calciatore lesionato, di cui non ho potuto annotare le generalità perché veniva immediatamente ascoltato dalla forza pubblica in separata sede. Personalmente potevo accertare ictu oculi che detto calciatore risultava provato e visibilmente tumefatto al volto, all'altezza dell'occhio e dello zigomo sinistro. Tuttavia, in nostra presenza, l'evento non veniva negato dai dirigenti locali sul posto (add. arb. Gastrini Christian e un soggetto che si diceva essere il Presidente) che tentavano di sminuirlo ritenendo fosse avvenuto all'esterno del recinto di gioco, quindi lo qualificavano come del tutto irrilevante in sede di referto di gara e per il giudice sportivo, dicendo inutile la nostra permanenza. La terna, che non era presente al momento del fatto e NON può certificare alcunché rispetto ad esso, ha invece assistito alle successive attività di polizia giudiziaria espletate dai Carabinieri di Chiavari, i quali autorizzavano ad abbandonare il centro sportivo e si rendevano disponibili per essere ricontattati presso il Nucleo Radiomobile laddove fosse risultato necessario acquisire documenti ai fini delle decisioni della Giustizia Sportiva";

Considerata la gravità del fatto ed atteso, altresì, che né il ddg né gli AA, hanno assistito al fatto

medesimo, per cui non hanno potuto certificare alcunché rispetto all'accaduto;



Dispone

Di inviare gli atti alla Procura Federale, ai fini dell'espletamento delle opportune indagini in merito.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PANCHINA

A titolo di responsabilità oggettiva in quanto, a fine gara, un calciatore non identificato ma certamente riconducibile alla società tentava di fare ingresso nello spogliatoio della terna, approfittando dell'arrivo dell'arbitro designato per la gara successiva, il quale iniziando ad accompagnare la porta alle proprie spalle, nel tentativo di negare l'accesso a terzi, veniva colpito alla schiena dalla stessa porta, spinta bruscamente e con foga dal calciatore rimasto all'esterno. Pur non essendo stato il comportamento verosimilmente posto in essere senza intento direttamente lesivo ma con rabbia e considerevole agitazione, causava al ddg della gara successiva intenso dolore per qualche minuto, riusciva poi svolgere il proprio incarico. In detta fase di tensione, il dirigente addetto all'arbitro non interveniva a protezione della terna e non si interessava di cosa fosse successo.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 6/2025

SCALIA LORENZO (FINALE)

In seguito ad una decisione del ddg iniziava a urlare nei confronti della terna arbitrale in modo veemente e plateale sbracciando con entrambe le mani e proferendo un'espressione gravemente irriguardosa ed un'altra ingiuriosa; in seguito si avvicinava ad un AA e gli urlava un'espressione ingiuriosa di stampo discriminatorio. Dopo l'espulsione si posizionava al di fuori del rdg dietro il medesimo AA e continuava fino alla fine della gara a urlare espressioni ingiuriose nei confronti della terna (sanzione aggravata per aver reiterato il comportamento dopo l'espulsione, al di fuori del rdg - Infrazione rilevata da parte di un AA)



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/ 4/2025

DONOFRIO ANTONIO (FINALE)

Sanzione aggravata per il ruolo ricoperto.



AMMONIZIONE (II INFR)

TRIMARCHI GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)



AMMONIZIONE (I INFR)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER 12 GARE

BORGHETTI CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)

A fine gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, rivolgeva un’espressione discriminatoria per motivi di razza ad un calciatore avversario, dando origine ad uno scontro fra i due; continuava poi nel proprio comportamento rivolgendogli un’espressione anche di stampo discriminatorio (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara e per la reiterazione del comportamento Artt. 28, commi 1 e 2 e44, comma 5 CGS)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO) CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

CRIPPA LUCA (PSM RAPALLO)



AMMONIZIONE (III INFR)

FAZIO FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

CANNISTRA GIANFRANCO (VALLESCRIVIA 2018)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

HALAJ SERGIS (FINALE)

AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

ROLANDELLI ANDREA (PANCHINA)

PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FIORINI GIACOMO (CANALETTO SEPOR)

Dopo il termine della gara, rivolgeva alla terna un'espressione irriguardosa, quindi andava faccia a faccia con un AA, rivolgendogli un'espressione gravemente irriguardosa



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)ù

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)

PESCIO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

TISCORNIA FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

VIGNOZZI ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

RENDA LEONARDO (FINALE)

ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUASTAMACCHIA SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ARDISSONE FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)

FERRARI FEDERICO (SAN DESIDERIO)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

COMPAGNONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (XI INFR)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)



AMMONIZIONE (VII INFR)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE (VI INFR)

ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CANTONI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

STANO JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (III INFR)

ANDREAZZA FILIPPO (ALBISSOLE 1909)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

ROLLANDI ALESSIO (LEVANTO CALCIO)

BIANCHI GABRIEL (MAGRA AZZURRI)

VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

CASTRO MELENDREZ CARLOS R. (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE (II INFR)

CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)

FIORINI GIACOMO (CANALETTO SEPOR)

CASTELLINI LEONARDO (CAPERANESE 2015)

GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)

SPOZIO MATTEO (CARCARESE)

SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GENTA GIANMARIA (FINALE)

PODENZANA FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

FERRARI GABRIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)

CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (I INFR)

BARTOLETTI CHRISTIAN (CANALETTO SEPOR)

GIANNOCCARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

GENOVESE PIETRO (CAPERANESE 2015)

GAGLIANO ANDREA ALBERTO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RAPETTI MARCO (LEGINO 1910)

LINALE DAVIDE (PANCHINA)

NUTI RICCARDO (PANCHINA)

RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)