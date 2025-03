Pallamano: importante vittoria dei giovani 'Leoni' del Ventimiglia contro la capolista Les Collines

Ultima giornata della prima fase del campionato francese. Sabato scorso i ‘Leoni’ della Pallamano Ventimiglia hanno riportato una importantissima vittoria contro i pari età de Les Collines, attualmente primi in classifica.

“E' stata una partita al cardiopalmo – ha detto la Presidente Paola Nanni, oggi particolarmente felice - terminata con la vittoria dei nostri ragazzi, con un solo punto di vantaggio, arrivato a pochissimi secondi dalla fine della partita. Una vittoria importantissima che ci permette di mantenere saldo il secondo posto in classifica, in attesa della seconda fase. Con l'incitamento di un pubblico appassionato, da entrambe le parti, lo svolgimento della partita non ha lasciato un attimo di respiro. Questa vittoria vale quasi doppio, poiché nello scontro di andata era finita con la sconfitta di Ventimiglia per ben 15 punti. Sabato abbiamo vinto di uno e questo dà chiaramente il senso dello straordinario percorso di crescita e miglioramento dei giovani Leoni gialloneri”.

E’ stata una partita correttissima da entrambe le parti, in uno scontro appassionante e tecnicamente di alto livello, punto a punto, che ha tenuto alta la tensione fino alla fine.