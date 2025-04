Nuovo incarico per Roberto Pizzorno, è il nuovo cordinatore degli Enti Promozione Sportivi della Liguria

Il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno, è stato eletto coordinatore regionale degli Enti di promozione sportiva della Liguria. L'elezione è avvenuta nella sede del Coni Liguria alla presenza del presidente regionale Antonio Micillo, in occasione delle elezioni dei 5 rappresentanti degli Enti che andranno nel Consiglio di Coni Liguria. Vice coordinatore sarà Francesca Canicchi (Endas), già componente di giunta ed eletta nel Consiglio Regionale Coni Liguria. Gli obiettivi che gli Enti di Promozione della Liguria si sono dati in questo quadriennio Olimpico sono molteplici. Fra questi l'organizzazione della Festa degli Enti di Promozione, coinvolgendo tutte le associazioni affiliate, organizzare degli incontri a cadenza bimestrale del coordinamento, sostenere e valorizzare lo sport a livello locale e regionale, promuovendo l'inclusività, la formazione e lo sviluppo di attività sportive per tutte le età e per ogni livello di abilità.. Per la cronaca in Consiglio regionale del Coni Liguria che sabato 12 aprile andrà ad eleggere il presidente regionale (candidato unico Antonio Micillo) siederà la savonese Silvia Berardi, presidente regionale Msp Italia.