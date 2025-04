Ginnastica, verso il rush finale la stagione dell'ASD Arte Ginnastica per coronare un'annata di crescita

Sarà una primavera densa di impegni e di competizioni nazionali quella in arrivo per l'ASD Arte Ginnastica, settore della Polisportiva del Finale, con le sue ginnaste pronte a mettersi alla prova sui più importanti palcoscenici sportivi italiani dopo un inverno, l'ennesimo, in crescendo non solo dal punto di vista dei risultati ottenuti.

Nel prossimo fine settimana, a Roma, prenderà il via il campionato nazionale "Torneo Gold" di ginnastica ritmica, un appuntamento di rilievo per il quale sono attese in gara le giovanissime Letizia Zanolla (classe 2010), Rachele Panico (classe 2015) e Beatrice Tanghetti Amato (classe 2015).

Un appuntamento a cui il sodalizio curato dalle sorelle Andrea e Carlotta Violante arriva, come detto, con una stagione finora di maturazione delle sue atlete. A cominciare da Federica Baldini (classe 2007), atleta finalese tesserata per la società romana Ginnica3 con la quale sta affrontando il campionato di Serie B. Sul fronte della Serie C, il campionato appena concluso ha visto protagoniste le ginnaste Letizia Zanolla, Francesca Bruzzo, Alice Parodi, Ginevra Viola e Beatrice Puzone, che hanno chiuso la stagione con un ottimo quarto posto. Un risultato che conferma la crescita della squadra e alimenta l’ambizione di puntare prossimamente alla promozione in Serie B.

Parallelamente, il settore Silver dell’Arte Ginnastica è in piena preparazione per il Campionato Italiano di Rimini, mentre il settore di ginnastica artistica, avviato quattro anni or sono e con un numero di atlete, seguite dalle tecniche Martina Basso e Alessia Giglio, moltiplicatosi quasi in maniera esponenziale di anno in anno, segno del costante impegno della società nel promuovere questa disciplina.

Infine, tra gli appuntamenti più attesi, spicca il torneo nazionale "Riviera delle Palme", giunto alla sua quarta edizione, che si terrà il 6, 7 e 8 giugno sempre a Loano, dove l'anno scorso sono giunte circa 400 atlete da più di 25 società di tutto lo Stivale.