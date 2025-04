Volley femminile. Ritorno alla vittoria e successo netto per Carcare (FOTOGLALERY)

Tornano alla vittoria le ragazze biancorosse, dopo tre sconfitte consecutive, che le aveva allontanate dai possibili play off. Con questa convincente vittoria e la contemporanea sconfitta del Finale ha riaperto la corsa al terzo posto. L a partenza per la verità non è delle più confortanti, le ragazze di casa sbagliano parecchi servizi e anche in attacco sono imprecise, riescono comunque ad imporsi 25 a 22. Nel secondo c'è una alternanza di punteggio, che viene prontamente recuperato da entrambe le formazioni, l'ultimo allungo e delle padrone di casa, che però si fermano a 24, le imperiesi recuperano il gap, ma il doppio vantaggio premia ancora le biancorosse 26 a 24. Fazio, sprona le sue ragazze che non mollano più niente e portano a casa tre punti fondamentali con un rassicurante 25 a 17. A due partite dal termine del campionato, le lunghezze da recuperare sono due e l'ultima partita sarà proprio contro il Finale, per cui mai come questa volta il destino è nelle loro mani e nella loro voglia di centrare questo prestigioso obiettivo.