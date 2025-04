Pallapugno: ecco i primi risultati della stagione, dalla Serie A alla Serie C

PALLAPUGNO - SERIE A

Risultati - Prima giornata:

Marchisio Nocciole Cortemilia-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-3

Terre del Barolo Albese-Speb 9-2

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Pieve di Teco 9-4

Imperiese-Alta Langa 4-9

Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 3-9

Araldica Castagnole Lanze-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-5



Classifica:

1 punto: Terre del Barolo Albese, Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Marchisio Nocciole Cortemilia, Alta Langa, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Araldica Castagnole Lanze

0 punti: Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio, Imperiese, Pieve di Teco, Roero Isolamenti Canalese, Nibo Galvanotecnica Monticellese, Speb

Partenza a tutto gas perTerre del Barolo Albese e Cortemilia. Subalcuneo e Castagnole dimostrano solidità, mentre faticano Imperiese e Speb.



PALLAPUGNO: SERIE B

Risultati - Prima giornata:

Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese 6-9

Benese-Virtus Langhe 9-1

Abrigo Olio Desiderio Ricca-Alusic Merlese 5-9

Amici del Castello-Gottasecca 4-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Officine Pesce Bubbio 9-5

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 9-8



Classifica:

1 punto: Benese, Gottasecca, Alusic Merlese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Castiglia Costruzioni Bormidese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo

0 punti: Castiati Neivese, Valle Bormida, Officine Pesce Bubbio, Abrigo Olio Desiderio Ricca, Amici del Castello, Virtus Langhe

Serie B equilibrata ma già con qualche segnale: Benese domina, mentre Manzo si impone di misura in un match al cardiopalma. Virtus Langhe, invece, incassa un pesante 9-1.



PALLAPUGNO: SERIE C1

Risultati - Prima giornata:

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-San Leonardo 9-2

Gottasecca-Roero Isolamenti Canalese 6-9

Prodeo-Imperiese 8-9

Virtus Langhe-Peveragno 3-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Castiati Castagnole Lanze 4-9

Centro Incontri Gallese-Vivalapallapodcast Ricca 9-5



Classifica:

1 punto: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Peveragno, Castiati Castagnole Lanze, Centro Incontri Gallese, Roero Isolamenti Canalese, Imperiese

0 punti: Prodeo, Gottasecca, Vivalapallapodcast Ricca, Castiglia Costruzioni Bormidese, Virtus Langhe, San Leonardo

Ottimo avvio per Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva e Peveragno, convincenti in campo. Equilibrio tra Prodeo e Imperiese, mentre San Leonardo e Virtus Langhe partono in salita.