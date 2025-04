Giudice Sportivo, Serie D. Girone A da fine stagione, poche sanzioni nelle partite domenicali

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D



GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALBISETTI FEDERICO (BORGARO NOBIS 1965)

PETRACCA ALBERTO (CHIERI)

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

CATTANEO PAOLO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

MAFFI FEDERICO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RICCI LUDOVICO (ASTI)

BANFI STEFANO (CITTÀ DI VARESE S.R.L.)

D IGLIO GIUSEPPE FRANCE (CITTÀ DI VARESE S.R.L.)

BERARDI MARCO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

GHIGLIOTTI DAVIDE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)