Taglio del nastro della nuova stagione, subito ottimi piazzamenti per il Sup Team Savona

Da giovedì 3 a domenica 6 Aprile nella splendida cornice del Lago delle Nazioni, al Lido di Volano (Ferrara), si è aperta la stagione delle gare di SUP (Stand Up Paddle) con la ormai mitica Spring Sup Race.

Prima gara internazionale di SUP dell’anno che nasce sotto l’egida della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) e ci porterà al campionato mondiale ICF (International Canoe Federation) 2025 ad Abu Dhabi a fine ottobre.

Oltre 400 atleti ai nastri di partenza provenienti da 27 nazioni si sono cimentati nelle gare sprint il venerdì (100mt in linea), nelle gare technical (1km totale con partenza dalla spiaggia, giri di boa impegnativi, passaggio in spiaggia di corsa con la tavola sotto al braccio, un altro giro tra le boe e arrivo in spiaggia) e gonfiabili (4km) il sabato, e infine nella long distance (12km) la domenica

Inoltre il giovedì una bellissima gara d’apertura intorno alle mura del Castello di Ferrara

Tre i nostri savonesi a partecipare alla manifestazione:

Sara Oddera, la portacolori della Sic Maui Italia (SUP TEAM SAVONA – DELTA SUP), conquista un 4^ posto nella categoria Master 50+ il venerdì con le gare sprint a pochi millesimi dal podio, il sabato con la technical race ha portato a casa un 6^posto ed infine domenica, nonostante le condizioni impegnative date da un vento forte ed estremamente rafficato, ha chiuso i 12km di gara in 1h33’36” con un meraviglioso 2^ posto nella categoria medesima e solo 10” di scarto dalla prima atleta. Sara ha utilizzato una RST 14x21 l’ultima board nata in casa SIC MAUI.

Paolo Nardini (SUP TEAM SAVONA – DELTA SUP) nelle gare sprint e technical si ferma ai quarti di finale ma ottiene un ottimo 18^ posto nella long distance di domenica categoria Master 50+

Michele Bina (SUP TEAM SAVONA – DELTA SUP) nella gara con i gonfiabili del sabato conquista uno splendido 9^ posto categoria Master 40+

La prossima tappa internazionale ICF a cui parteciperanno i nostri atleti sarà in Austria a fine maggio sul lago Faaker See.