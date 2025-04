Volley femminile. Battaglia con Sant'Antonio ma Carcare vince al tie break

Le ragazze biancorosse nell'ultima partita interna del campionato, vincono ma non convincono, si impongono con l'ennesimo 3 a 2 di questo campionato, che è diventata una costante, positiva quando si perde ma un punto comunque si prende e negativa quando non si porta a casa l'intera posta , che nel computo finale fa una bella differenza. Le giovani valbormidesi questa sera sono scese in campo svogliate e senza quella grinta e determinazione che è stata la loro forza. Le ospiti, terze ultime in classifica, pur nutrendo ancora qualche speranza di evitare i playout, si sono trovate sull'1 a 0, grazie ad un avvio disastroso delle carcaresi 25 a 16. Fazio si fa sentire nell'intervallo e il secondo set è archiviato con un netto 25 a 11. Quando la partita sembra aver preso la giusta direzione, nuovamente un passaggio a vuoto porta le sestresi sul 2 a 1. Le ospiti si galvanizzano e grazie anche al proprio libero che salva l'impossibile, puntano al colpaccio, le biancorosse però non ci stanno e seppur soffrendo si impongono 25 a 21. Nel tie break le genovesi sembrano appagate dell'inaspettato punto strappato alle locali e comunque fanno tremare le biancorosse che si impongono solo 15 a 13.Con questo risultato le speranze di Fazio e delle sue ragazze di accedere ai play off sono ridotte al lumicino, ci vorrà un'impresa sabato prossimo nella tana del Volley Finale.