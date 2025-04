Judo. Stage d'altissimo livello al Club "Luigi Sicco", un successo la visita del Maestro Nicola Moraci

Il Judo Club Luigi Sicco Savona ha organizzato uno stage con il Maestro Benemerito 8 Dan, Nicola Moraci, docente federale e responsabile della Scuola nazionale di formazione dei quadri tecnici.

Lo Stage, che aveva il patrocinio del Comune di Savona e del Coni provinciale di Savona, si è svolto nella palestra Luigi Sicco in via Mentana a Savona. Nel corso dello stage il Maestro Moraci ha presentato in anteprima nazionale il suo ultimo libro.

L'assessore allo Sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, ha premiato il Mastro Moraci con la medaglia del Comune di Savona , il delegato del Coni provinciale, Roberto Pizzorno ha consegnato al Maestro Moraci la medaglia del Coni ed il presidente del Judo Club Luigi Sicco Savona, Laura Sicco, ha premiato il Maestro Moraci con un'opera in ceramica. "Ospitare il Maestro Moraci è stato un onore ed un privilegio - afferma il presidente Laura Sicco - stiamo già lavorando per organizzare l'appuntamento per il prossimo anno".