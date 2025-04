Weekend intenso per lo Judo Simonazzi di Bordighera: doppio appuntamento a Sanremo e Como

È stato un fine settimana denso di emozioni e impegni quello appena trascorso per la palestra Judo Simonazzi, che si è resa protagonista su due importanti tatami nel panorama del judo giovanile italiano. Sabato e domenica scorsi, infatti, i judoka guidati dal Tecnico Filippo Quaglia hanno preso parte rispettivamente al 1° Torneo “Città di Sanremo” e al 19° Trofeo “Città di Como”, portando a casa risultati di rilievo e confermando la qualità del lavoro svolto in palestra.

1° Torneo “Città di Sanremo” – Sabato 12 aprile

A Sanremo, il Judo Simonazzi ha schierato ben 22 atleti, molti dei quali alla loro prima esperienza di gara. Il gruppo, affiatato e determinato, ha saputo farsi notare non solo per i risultati, ma soprattutto per l’atteggiamento esemplare dimostrato dentro e fuori dal tatami. Il bilancio della giornata è stato eccellente: 5° posto nella classifica generale su 13 società partecipanti, un piazzamento di prestigio che testimonia l’impegno degli atleti e la solidità della preparazione tecnica.

I risultati:

Medaglia d’oro per Edoardo Cattaneo e Matteo Surano

Medaglia d’argento per Elias Calipa, Andrea Fazzino, Blanca Maria Persico, Ayaan Mucaj, Samia Fernanda Lanzafame, Mattia Papa e Marco Scaffidi Fonti Maccario

Medaglia di bronzo per Alessio Foti, Alice Giorgeschi, Valentino Montesoro, Morgana Sicari, Azzurra Viale, Alberto Cannataro, El Mansouri Rayan, Edoardo Fazzino, Vittoria Gaglioti, Vladislav Tatarovski, Jamel Eddin Zinoubi, Daniele Guglielmi e Pietro Paci.

19° Trofeo “Città di Como” – Domenica 13 aprile

Domenica, il testimone è passato ai cadetti, impegnati in una delle competizioni più prestigiose del calendario nazionale giovanile, con oltre 750 partecipanti da tutta Italia. Il Judo Simonazzi ha partecipato con quattro atleti: Francesca Lanzafame, Alessia Calimera, Luana Corbelli e Francesco Quaglia, che hanno ottenuto piazzamenti importanti in un contesto altamente competitivo.

I risultati:

Francesca Lanzafame: 2ª classificata

Alessia Calimera: 3ª classificata

Luana Corbelli: 5ª classificata

Francesco Quaglia: 7º classificato

Risultati che confermano la crescita tecnica e mentale del gruppo, e la validità del percorso intrapreso. Il Trofeo di Como ha rappresentato non solo un banco di prova sportivo, ma anche un’opportunità formativa per i giovani atleti, sempre più consapevoli del valore del judo come disciplina di vita.

Il doppio impegno del week-end ha messo in luce la profondità del vivaio dello Judo Simonazzi, con una squadra in grado di affrontare con successo appuntamenti diversi per età, esperienza e livello tecnico. La strada è tracciata: lavoro, passione e spirito di squadra continueranno a guidare ogni passo.