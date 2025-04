La Sicurezza nelle Grandi Strutture: I Portoni Scorrevoli Tagliafuoco Certificati

Essi infatti rappresentano una componente essenziale per garantire la sicurezza e proteggere persone e beni in qualsiasi struttura, e in particolar modo in quelle di grandi dimensioni.

Un esempio di queste soluzioni altamente specializzate sono i portoni tagliafuoco scorrevoli con marcatura CE conformi alle normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016.

Questi portoni di ultima generazione, adatti per compartimentare grandi superfici e chiusure industriali, sono contraddistinti da rigide certificazioni che ne attestano sia la resistenza al fuoco sia la trasmissività termica. Inoltre, soddisfano requisiti generali relativi agli aspetti meccanici e alla durabilità nel tempo.

La loro funzione principale è quella di resistere al fuoco nel caso si verificasse un incendio, impedendo la propagazione delle fiamme e proteggendo così le persone presenti all'interno della struttura e i beni materiali in essa contenuti.

Particolare attenzione è stata posta anche nella loro progettazione, per garantire un'apertura e chiusura semplice e scorrevole, il tutto mantenendo elevati standard di sicurezza. I portoni possono essere configurati a una o due ante, con la possibilità di inserire anche una porta pedonale, per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione senza rinunciare alla sicurezza.

In conclusione, scegliere portoni tagliafuoco scorrevoli con marcatura CE, conformi alle normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016, significa investire in sicurezza, qualità e durata nel tempo. In un mondo sempre più attento a garantire la protezione dei propri spazi, questi dispositivi rappresentano una scelta vincente per chi vuole il meglio. Perché in fatto di sicurezza, mai come in questo caso, ogni dettaglio conta.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.