Calcio, Juniores. Il Pontelungo archivia la stagione pareggiando 2-2 ad Alassio

Si chiude con un pareggio il campionato del Pontelungo Juniores, la squadra di mister Accame fa 2 a 2 in casa della Baia Alassio Auxilium.

Vantaggio immediato della formazione giallonera con Abdelaoui e altrettanto veloce il pari con Gerini. Miftah porta la squadra granata in vantaggio ma è il rigore di Barbera a chiudere i conti per il defintivo pari.

Sono 38 i punti conquistati quest’anno, uno in meno della scorsa stagione ma con due gare in meno. Un percorso di crescita continuo per un progetto che va avanti spedito.



BAIA ALASSIO AUXILIUM – PONTELUNGO 2-2

Reti: 2’ Abdelaoui (B), 6’ Gerini (P), 36’ Miftah (P), 72’ Barbera rig. (B)



PONTELUNGO: Orru, Pulerà, Tiesi, Gerini (54’ De Prisco), Protti, Guglielmone, Actis (46’ Rossano), Cataldo, Vannozzi (86’ Cammarata), Buttu (76’ Sullolari), Miftah (46’ Cerrato)

A disposizione: Fata, Gucciardi, Barreca

All. F. Accame